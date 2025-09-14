"กันจอมพลัง "มอบกล้องส่องทางไกลบันทึกวิดีโอรุ่นล่าสุดให้ทหาร-ตชด.บ้านหนองจาน

สระแก้ว- คึกคักตลอดวันชายแดนหนองจาน จ.สระแก้ว "กันจอมพลัง" ยังไม่กลับอยู่มอบกล้องส่องทางไกลบันทึกวิดีโอได้รุ่นล่าสุดให้ทหาร-ตชด.ส่องความเคลื่อนไหวผู้รุกล้ำอธิปไตย ด้าน"เจ้เอ๋" ร่วมมวลชนประกาศก้องไม่เปิดด่าน แซว"กันจอมพลัง" นายกฯคนที่33
วันนี้ (14 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่ายังคงคึกคักเช่นเคย โดยมีประชาชนทั้งในพื้นที่และกลุ่มมวลชนคนรักชาติหลั่งไหลเดินทางมาให้กำลังใจเหล่าทหาร ตำรวจและผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่
อีกทั้งยังเรียกร้องร้องรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ไม่ให้มีการเปิดด่านชายแดนไม่ว่าในจุดใด
ขณะเดียวกันยังให้กำลังใจ "กันจอมพลัง" ที่ยังคงอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจาน เพื่อมอบกล้องส่องทางไกลบันทึกเทปวิดีโอได้ รุ่นใหม่ล่าสุดให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุนการทำงานสอดส่องฝ่ายตรงข้ามที่รุกล้ำอธิปไตย
และยังได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ โดยมี "เจ้เอ๋ เจ้าหนี้สายโหด" ที่เดินทางมาสมทบและทำขนมจีนแกงไก่เลี้ยงทหารและกลุ่มมวลชน ท่ามกลางสีสันอุปกรณ์สัญลักษณ์ลายธงชาติ พรึ่บแนวชายแดน
ซึ่งกลุ่มมวลชนยังส่งเสียงเชียร์ให้ กันจอมพลัง เป็นนายกฯคนที่ 33 สร้างความครื้นเครงและคึกคักให้กับพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างมาก