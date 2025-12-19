‘อุบลคิดส์’ ตัวแทนจากนอกลีก ลุ้นสร้างตำนานล้มยักษ์บุกเยือน ‘บีจี’ ยิงสดที่ AIS PLAY

ฟุตบอลไทยลีก 1 "บีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง" จบการแข่งขันในช่วงเลกแรก ก่อนจะคัมแบ็คกลับมาแข่งขันกันใหม่ในเลกที่สองช่วงต้นเดือนมกราคม 2026 สุดสัปดาห์นี้จึงขอเปลี่ยนบรรยากาศไปชมบอลถ้วย "ช้าง เอฟเอ คัพ"
รอบ 32 ทีมสุดท้าย โดยAIS PLAY ยิงสดให้ชมครบทุกแมตช์แบบฟรีๆ เช่นเคย
"ช้าง เอฟเอ คัพ" รอบ 32 ทีมสุดท้าย ช่วงสุดสัปดาห์นี้ ลงสนามกันครบ 16 คู่ จับตามองไปที่คู่ของ "เดอะแรบบิท" บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่โคจรมาพบกับ อุบลคิดส์ ซิตี้ สโมสรจากไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก (ลีกกึ่งอาชีพ) ที่ บีจี สเตเดียม แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00น. PLAY SPORTS7 ถ่ายทอดสด (คลิก https://m.ais.co.th/TLPS7CM)
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของ มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น ช่วงหลังผลงานสามวันดีสี่วันไข้ 5 นัดหลังสุด แพ้ไปถึง 3 นัด ชนะ 2 นัด ในทุกรายการ แต่ล่าสุดระเบิดฟอร์มเก่งเปิดบ้านไล่ต้อน เมืองทอง ยูไนเต็ด 3-0 ส่วนผลงานในช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 64 ทีมสุดท้าย พวกเขาไล่ถล่ม กำแพงเพชร มาขาดลอย 4-0
สภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ อิชิอิ น่าจะมีการโรเตชั่นนักเตะในบางตำแหน่งเพื่อรักษาความสด เพราะกลางสัปดาห์หน้ายังมีโปรแกรมไทยลีก นัดตกค้างให้เล่น โดยจะพบกับ พลังกาญจน์ เอฟซี ผู้เล่นอย่าง ชนาธิป สรงกระสินธ์, เอกนิษฐ์ ปัญญา, กฤษดา กาแมน, สารัช อยู่เย็น อาจได้พักทั้งหมด และจะเป็นโอกาสของ จอร์แดน เอ็มมาวิเว่, มาเธอุส ฟอร์นาซารี, พุทธวงศ์ แสงวิไล, ฉัตรมงคล ทองคีรี รวมไปถึงนายประตู พิศาล ดอกไม้แก้ว มีสิทธิ์ออกสตาร์ทเป็น 11 คนแรก
ทางด้าน อุบลคิดส์ ซิตี้ แม้จะมาจากลีกลำดับที่ 4 ของประเทศ แต่คือทีมที่ถูกจับตาในฐานะ "ม้ามืดสายยิง" ของทัวร์นาเมนต์นี้ พวกเขาผ่านเข้ารอบมาแบบเหนือความคาดหมาย โดยรอบคัดเลือกพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการถล่มทีมจากไทยลีก 3 อย่าง ราชนาวี ไปด้วยสกอร์ 6-2 ตอกย้ำความเฉียบคมในเกมรุกด้วยการบุกไปถล่ม สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี ถึง 9-2 ในรอบ 64 ทีมสุดท้าย กลายเป็นทีมสุดท้ายจากทีมนอกลีกทีมเดียวที่ผ่านมาถึงรอบ 32 คนสุดท้าย
โดยพวกเขามีหัวใจสำคัญในแนวรุกที่ต้องจับตาคือคู่หูที่ทำแฮตทริกในรอบที่แล้วอย่าง มนัสชัย ฝักแต้ และ ธเนศ แสงทอง ซึ่งจะเป็นความหวังในการฉกฉวยโอกาสสวนกลับ รวมถึง ถิรพล ธนชาตกุล ที่เคยผ่านเวทีในลีกสูงสุดมาแล้ว
อุบลคิดส์ ซิตี้ มาเยือนด้วยแรงจูงใจสูงสุดในการเล่นนัดประวัติศาสตร์ของสโมสร คาดว่าพวกเขาจะมาในแผนการตั้งรับที่เหนียวแน่นเพื่อลดความผิดพลาด และพึ่งพาเกมสวนกลับเร็วและความเฉียบคมในการจบสกอร์เพื่อสร้าง "ไจแอนท์ คิลลิ่ง" หรือการล้มยักษ์ให้ได้
โปรแกรมการแข่งขัน ช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 32 ทีมสุดท้าย มีดังนี้
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568
18.00 น. บ้านค่าย ยูไนเต็ด พบ นครปฐม ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS1
18.00 น. อยุธยา ยูไนเต็ด พบ ร้อยเอ็ด 2018 : PLAY SPORTS2
18.00 น. พิษณุโลก เอฟซี พบ ราชบุรี เอฟซี : PLAY SPORTS3
18.00 น. พิจิตร ยูไนเต็ด 2025 พบ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS4
18.30 น. อุทัยธานี เอฟซี พบ พีที ประจวบ เอฟซี : PLAY SPORTS5
18.30 น. สุโขทัย เอฟซี พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี : PLAY SPORTS6
19.00 น. พลังกาญจน์ เอฟซี พบ โปลิศ เทโร เอฟซี : PLAY SPORTS7
19.00 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ ลำพูน วอร์ริเออร์ : PLAY SPORTS8
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568
15.00 น. พราม แบงค็อก พบ สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ : PLAY SPORTS1
15.00 น. สมุย ยูไนเต็ด พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS2
15.00 น. อุตรดิตถ์ เอฟซี พบ บีเอฟบี พัทยา ซิตี : PLAY SPORTS3
17.00 น. คัสตอม ยูไนเต็ด พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS4
17.00 น. ปัตตานี เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี : PLAY SPORTS5
18.00 น. ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด พบ ระยอง เอฟซี : PLAY SPORTS6
18.00 น. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ อุบลคิดส์ ซิตี : PLAY SPORTS7
19.00 น. การท่าเรือ เอฟซี พบ ทรู แบงค็อก