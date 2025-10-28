ครั้งแรก AIS PLAY ยิงสดช้าง เอฟเอคัพ รอบ 64 ครบทุกคู่! รอชมบูรพาเปิดบ้านรับท่าเรือ-ฉลามชลดวลเทโร
AIS PLAY พร้อมเสิร์ฟฟุตบอลอย่างต่อเนื่องให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทย ด้วยการแข่งขันฟุตบอลถ้วย “ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26” ฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในรอบ 64 ทีมสุดท้าย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมครบทั้ง 32 คู่ ในวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้
ฟุตบอล “ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26” รายการฟุตบอลที่ไม่มีเวทีให้กับผู้แพ้ รวมถึงเป็นเวทีสร้าง "แจ็คผู้ฆ่ายักษ์" มาแล้วมากมาย เดินทางเข้าสู่รอบ 64 ทีมสุดท้าย ที่จะมีทีมจากลีกสูงสุดอย่าง “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” ลงทำการแข่งขันเป็นรอบแรก ในเส้นทางสู่ทีมชนะเลิศ ที่มีรางวัล 5 ล้านบาท และโควตารอบเพลย์ออฟ ของฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท รออยู่
โดย AIS PLAY สร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกของฟุตบอลไทย ที่ถ่ายทอดสดช้าง เอฟเอ คัพ ครบทุกคู่ตั้งแต่รอบ 64 ทีมสุดท้าย อย่างเต็มอิ่ม ทั้ง 32 คู่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้รับชมบรรดาทีมเล็กๆ ที่ไม่ได้อยู่ในระดับไทยลีก1-3 ผ่านหน้าจอได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอพพลิเคชั่น AIS PLAY
ไฮไลท์ที่น่าสนใจในรอบ 64 ทีมสุดท้ายนี้ ไปกันที่บ้านบึง สเตเดียม “เสือบูรพา” บูรพา ยูไนเต็ด ทีมจ่าฝูงของ “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” โซนภาคตะวันออก จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ทีมดังจากลีกสูงสุด ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY SPORTS6
บูรพา ภายใต้การนำทีมของ “โค้ชชุ่ม” ชยกร ถนัดเดินข่าว กุนซือดีกรีโปรไลเซนส์ของไทย เพิ่งแพ้เป็นเกมแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยการพ่ายให้กับ สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ อย่างไรก็ตามเกมนี้นักเตะตัวหลักของพวกเขายังคงอยู่กันครบถ้วน ทั้ง “โก้” สรรเสริญ ลิ้มวัฒนะ กับ “เป็ด” เฉลิมศักดิ์ อักขี ที่จะได้ดวลกับทีมเก่า รวมถึงควาเม่ คาริคารี่ และ ชินอนโซ่ คิงส์ลีย์ โธมัส 2 ดาวเตะต่างชาติคนสำคัญของทีม
ส่วนทางด้านการท่าเรือ เอฟซี อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุด เก็บชัยชนะ 3 เกมติดต่อกันในลีก โดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะ “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ไปได้ 1-0 โดยเกมนี้ข้อจำกัดของ อเล็กซานเดร กาม่า กุนซือชาวบราซิเลี่ยน จะต้องใช้โควต้าผู้เล่นต่างชาติแค่ 3 คน ตามบูรพาเท่านั้น ทำให้พวกตัวหลักๆ อย่าง เรบิน ซูลาก้า, บรายาน เปเรีย, โนโบรุ ชิมูระ หรือ กาก้า เมนเดส น่าจะได้พักในเกมนี้ และเป็นโอกาสของผู้เล่นสำรองอย่าง ปาโต้, มัตเธอุส ลินซ์, ปกรณ์ เปรมภักดิ์, สมพร ยศ หรือสิทธา บุญหล้า ลงเล่นแทน
อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจ คือการพบกันระหว่าง “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ทีมจากไทยลีก1 จะเปิดบ้านพบกับ “มังกรโล่เงิน” โปลิศ เทโร เอฟซี รองจ่าฝูงของศึกไทยลีก2 ที่ชลบุรี สเตเดียม ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY SPORTS16
ชลบุรี เพิ่งปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกในลีก ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุน กุนซือขรัวเฒ่าจอมเก๋า พร้อมเดินหน้าหาชัยชนะนัดต่อไปโดยเฉพาะในฟุตบอลถ้วยที่เล่นแบบนัดเดียวจอดแบบนี้ พร้อมส่งบรรดาตัวไทยที่เป็นตัวหลักอย่าง ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว, ณัฐพงษ์ สายริยา, กิตติพงษ์ แสนสนิท รวมถึงอดิศักดิ์ ไกรษร ล่าตาข่ายทีมเก่า
ส่วนฝั่งโปลิศ เทโร เจอข่าวช็อกก่อนเกมเมื่อ “โค้ชตี๋” สินทวีชัย หทัยรัตนกุล ประกาศขอลาออกจากตำแหน่ง แม้ว่าจะเพิ่งทำผลงานดีชนะมา 3 เกมติดต่อกันจนรั้งรองจ่าฝูงของไทยลีก 2 อย่างไรก็ตามผู้เล่นที่เหลือต้องลุยต่อ พร้อมขนชุดใหญ่นำโดย ศตวรรษ ลีลา, ฤทธิเดช เพ็ญสวัสดิ์, สัมพันธ์ เกษี หรือตัวต่างชาติอย่าง ไอแซค ฮอนนี่ ลงเป็นตัวจริงทั้งหมด
AIS ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน ร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแคมเปญ “ดูถูก ไม่ดูเถื่อน” โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดสดครบทุกลีก ที่แอปพลิเคชัน AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store และถ่ายทอดสดทาง 3BB แฟนบอลไทย ห้ามพลาด! นอกจากนี้สามารถรับชมไฮไลท์และรีรัน ครบทุกช็อตความมันส์ ให้คุณได้เต็มอิ่ม ผ่านทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY เท่านั้น
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 64 ทีมสุดท้าย มีดังนี้
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568
15.00 น. สมุย ยูไนเต็ด พบ สระแก้ว บ้านแก้ง ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS1
15.00 น. นครสวรรค์ สี่แคว ซิตี้ พบ ปัตตานี เอฟซี : PLAY SPORTS2
15.00 น. ลพบุรี ซิตี้ พบ ราชบุรี เอฟซี : PLAY SPORTS3
15.00 น. ดีเชนติ ธนบุรีฟอเรสต์ ซิตี้ พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี : PLAY SPORTS4
15.00 น. พีเอสยู สุราษฎร์ธานี ซิตี้ พบ ลำพูน วอริเออร์ : PLAY SPORTS5
16.00 น. บูรพา ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ เอฟซี : PLAY SPORTS6
17.00 น. คัสตอม ยูไนเต็ด พบ นนทบุรี ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS7
18.00 น. ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี : PLAY SPORTS8
18.00 น. เกษตรศาสตร์ เอฟซี พบ นครปฐม ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS9
18.00 น. สุโขทัย เอฟซี พบ เอฟซี ยะลา : PLAY SPORTS10
18.00 น. บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ พบ เชียงใหม่ เอฟซี : PLAY SPORTS11
18.00 น. สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ สิงห์ ปทุมธานี เอฟซี : PLAY SPORTS12
18.30 น. มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี พบ ระยอง เอฟซี : PLAY SPORTS13
18.30 น. อยุธยา ยูไนเต็ด พบ อุดร ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS14
18.30 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ วารินชำราบ เอฟซี : PLAY SPORTS15
19.00 น. ชลบุรี เอฟซี พบ โปลิศ เทโร เอฟซี : PLAY SPORTS16
19.00 น. พลังกาญจน์ เอฟซี พบ นรา ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS17
19.00 น. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ กำแพงเพชร เอฟซี : PLAY SPORTS18
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568
15.00 น. พราม แบงค็อก พบ ขอนแก่น เอฟซี : PLAY SPORTS1
15.00 น. หนองคาย เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS2
15.00 น. สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี พบ อุบลคิดส์ ซิตี้ : PLAY SPORTS3
15.00 น. สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ พบ เอซีดีซี เอฟซี : PLAY SPORTS4
15.00 น. นาวิกโยธิน เอฟซี พบ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS5
15.00 น. วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี พบ พิษณุโลก เอฟซี : PLAY SPORTS6
17.00 น. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบ พีที ประจวบ เอฟซี : PLAY SPORTS7
17.30 น. ร้อยเอ็ด 2018 พบ สมุทรสงคราม ซิตี้ : PLAY SPORTS8
18.00 น. พิจิตร ยูไนเต็ด 2025 พบ อุดรธานี ซิตี้ : PLAY SPORTS9
18.00 น. บ้านค่าย ยูไนเต็ด พบ นครนายก เอฟซี : PLAY SPORTS10
18.00 น. อุทัยธานี เอฟซี พบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี : PLAY SPORTS11
18.00 น. มหาสารคาม เอสดับบลิวแอล เอฟซี พบ อุตรดิตถ์ เอฟซี : PLAY SPORTS12
18.30 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ สมุทรสาคร ซิตี้ : PLAY SPORTS13
18.30 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ ร่มเกล้า ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS14