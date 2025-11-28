"บิ๊กแมตช์ระอุ! 'บุรีรัมย์' ปะทะ 'ราชบุรี' ใครจะอยู่ใครจะไป? ติดตามได้ทาง AIS PLAY

ฟุตบอลไทยลีก 1 "บีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง" ลงสนามแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง โดย AIS PLAY ยังคงเอาใจคอบอลไทย ยิงสดจากขอบสนามให้ทุกคนได้ชมกันแบบฟรีๆ เหมือนเดิม
โปรแกรมเข้าสู่สัปดาห์ที่ 13 ลงทำการแข่งขันครบ 8 คู่ ไฮไลท์อยู่ที่การพบกันระหว่าง "ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดช้าง อารีน่า รับการมาเยือนของ "ราชันมังกร" ราชบุรี เอฟซี ฟาดแข้งวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ช่อง PLAY SPORTS1 ถ่ายทอดสด
"ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพิ่งจะล้างอายจากการบุกพ่าย ชลบุรี เอฟซี ที่เหลือ 10 คนแบบสุดช็อก 2-4 ด้วยการบุกไปเก็บชัยเหนือ เมืองทอง ยูไนเต็ด ด้วยสกอร์ขาดลอย 5-0 และเมื่อกลางสัปดาห์บุกเสมอ วุลซาน ฮุนได 0-0 โดยพวกเขายังคงนำจ่าฝูงของตารางคะแนนไทยลีก 1 ด้วยการมี 28 คะแนน แถมยังเหลือเกมตกค้างอยู่อีก 1 นัด
สภาพความพร้อมของทีมจะไม่สามารถใช้งาน ศุภชัย ใจเด็ด หัวหอกตัวเก่งที่บาดเจ็บยาว แต่ได้ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา สลัดเดี้ยงคืนทัพกลับมาช่วยทีม ส่วนในเกมรุกยังคงใช้บริหาร กิลเยร์โม บิสโซลี, โรเบิร์ต ซูลจ์, ปีเตอร์ ซูลจ์ ส่วนมิดฟิลด์ เกมนี้อาจใช้งาน ธีราทร บุญมาทัน ประสานงานกับ เคนเน็ธ ดูกัล
ฝั่ง "ราชันมังกร" ราชบุรี เอฟซี ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ไร้พ่าย 7 เกมติดต่อกันทุกรายการ ล่าสุดในไทยลีกเปิดบ้านเจ๊า บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 0-0 โดยเวลานี้พวกเขารั้งอันดับ 3 ของตาราง มี 23 แต้ม ถ้าหากพลิกล็อกเอาชนะเจ้าถิ่นได้ ก็จะทำให้ช่องว่างของคะแนนลดลงมา
สภาพความพร้อมของทีมไม่มีผู้เล่นติดโทษแบน ตัวหลักพร้อมเป็นตัวเลือกลงสนาม โดย ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ที่เพิ่งยิงประตูสุดสวยในเกมทีมชาติ จะได้ลงสนามประสานงานแผงมิดฟิลด์ร่วมกับ จักรพันธ์ แก้วพรม ส่วน 3 แนวรุก จะยังคงใช้บริการ เดนี จูเนียร์, เนกูเอบา และเปโดร ตาน่า
AIS ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน ร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดสดครบทุกลีก ที่แอปพลิเคชัน AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store และถ่ายทอดสดทาง 3BB แฟนบอลไทย ห้ามพลาด! นอกจากนี้สามารถรับชมไฮไลท์และรีรัน ครบทุกช็อตความมันส์ ให้คุณได้เต็มอิ่ม ผ่านทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY เท่านั้น
โปรแกรมการแข่งขันบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง นัดที่ 13 มีดังนี้
วันศูกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568
19.00 น. พีที ประจวบ เอฟซี พบ การท่าเรือ เอฟซี : PLAY SPORTS1
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568
18.00 น. อุทัยธานี เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี : PLAY SPORTS2
18.30 น. อยุธยา ยูไนเต็ด พบ ลำพูน วอร์ริเออร์ : PLAY SPORTS3
19.00 น. ระยอง เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี : PLAY SPORTS1
19.30 น. สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS4
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568
18.00 น. สุโขทัย เอฟซี พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS2
18.30 น. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ พลังกาญจน์ เอฟซี : PLAY SPORTS3
19.00 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ราชบุรี เอฟซี : PLAY SPORTS1