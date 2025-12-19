เดือด! พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านแม่ริมบุกศาลากลางเชียงใหม่ จี้ ผวจ.ระงับสั่งปิดตลาดชุมชนตำบลริมเหนือ

เชียงใหม่ - ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้านับร้อยสุดเดือด บุกศาลากลางเชียงใหม่ยื่นหนังสือเรียกร้องผู้ว่าฯ ระงับคำสั่งปิดตลาดชุมชนตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม ที่เปิดมานานกว่า 26 ปีบนที่ดินราชพัสดุ แต่จะถูกเปลี่ยนนำไปสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งที่ไม่เคยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ชี้ส่งผลกระทบทำลายเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น พร้อมจี้ตรวจสอบความโปร่งใส
ช่วงสายวันนี้ (19 ธ.ค. 68) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มชาวบ้านและผู้ประกอบการค้าขายของที่ตลาดลานค้าชุมชน ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จำนวนกว่า 100 คน รวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคัดค้านประกาศปิดตลาดที่ดำเนินกิจการมานานกว่า 26 ปี พร้อมเปิดเผยว่ามีปัญหาเอกชนเช่าช่วง เก็บค่าแผงแพงเกินจริง พร้อมจี้ตรวจสอบความโปร่งใสและเทียบผลประโยชน์สาธารณะก่อนเปลี่ยนเป็นศูนย์เด็กเล็ก โดยนางสุนันทา ประพุทธ์พิทยา แกนนำประชาชนผู้ใช้บริการตลาดลานค้าชุมชน ต.ริมเหนือ พร้อมด้วยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ได้รวมตัวประท้วงและยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้กำกับดูแลกรณีเทศบาลตำบล (ทต.) ริมเหนือมีประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ให้ปิดการดำเนินงานตลาดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นางสุนันทาเปิดเผยว่า สาเหตุสำคัญที่ต้องการให้เปิดตลาดต่อคือ ตลาดแห่งนี้เป็นที่ราชพัสดุที่สร้างจากงบประมาณโครงการมิยาซาวามาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเอกชนเข้ามาเช่าช่วงบริหารจัดการและเรียกเก็บค่าแผงในราคาสูง นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีฯ ยังมีแผนจะปิดตลาดเพื่อเปลี่ยนพื้นที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งชาวบ้านมองว่าควรมีการรับฟังประชาพิจารณ์ของชาวบ้าน หรือต้องเปรียบเทียบผลประโยชน์ต่อสาธารณะให้ชัดเจนก่อน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจำนวน 140 กว่าชีวิต ได้มีมติร่วมกันมายื่นข้อเรียกร้องในสาระสำคัญถึงผู้ว่าฯ เชียงใหม่ โดยมีความเห็นชอบร่วมกันขอให้ทาง ทต.ริมเหนือเช่าที่ราชพัสดุต่อ เพื่อดำเนินกิจการตลาดตามวัตถุประสงค์เดิมและตามข้อเสนอของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ให้ดำเนินการเปลี่ยนระบบบริหาร
ขณะเดียวกันให้เทศบาลเป็นผู้บริหารจัดการเองโดยตรง ทำสัญญากับพ่อค้าแม่ค้าโดยไม่ผ่านเอกชนเช่าช่วง เพื่อป้องกันการโขกค่าเช่า, ขอให้ระงับคำสั่งปิดตลาด ให้ยกเลิกประกาศปิดตลาดลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 และยุติการกระทำใดๆ ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ค้า, ตรวจสอบความโปร่งใส ให้เทศบาลสรุปรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงานย้อนหลังทั้งหมด ติดประกาศให้ชุมชนรับทราบอย่างเปิดเผย และขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วม โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคนกลางและตัวแทนชาวบ้านร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และจัดรับฟังความคิดเห็นว่าประชาชนเห็นชอบกับการเปลี่ยนตลาดเป็นศูนย์เด็กเล็กหรือไม่
สำหรับ “กาด อบต.” หรือตลาดลานค้าชุมชน ต.ริมเหนือ ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากตั้งอยู่ติดถนนหลวงเชียงใหม่-ท่าตอน ตลาดลานค้าชุมชน ต.ริมเหนือ เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในพื้นที่ที่ราชพัสดุ ต.ริมเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ โดยใช้งบประมาณจากโครงการมิยาซาวา ซึ่งเป็นเงินกู้จากงบประมาณของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งตลาดแห่งนี้ได้มีการดำเนินการบริการสาธาณะที่เป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนใน ต.ริมเหนือ และตำบลใกล้เคียง รวมถึงประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทาง เนื่องจากตลาดอยู่ติดถนนหลวงเชียงใหม่-ท่าตอน-ถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย และถนนเชื่อมทางไปยังหลายชุมชนในเขต ต.ห้วยทราย ต.สะลวง อ.แม่ริม ต.สันป่ายาง ต.สบเปิง อ.แม่แตง ไปถึง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนอีกด้วย
ต่อมา นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไว้ และเตรียมส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป และในวันที่ 24 ธันวาคม 68 จะได้เร่งดำเนินการไปยังที่ ทต.ริมเหนือ เพื่อประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อหาข้อยุติต่อไป