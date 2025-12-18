สุดล้ำ!ครู-นร.การอาชีพศรีสัชฯ ร่วมวิจัย-ประดิษฐ์“เครื่องยืดเอ็นใต้ข้อเข่า”ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยราคาแค่หลักพัน

สุโขทัย – หนึ่งเดียวในไทย..อาจารย์-นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชฯ ร่วมปั้นผลงานสุดล้ำสร้าง “เครื่องยืดเอ็นใต้ข้อเข่าแบบแนวตั้ง” ช่วยบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ขาเล็กขาใหญ่ขาสั้นขายาวปรับใช้ได้หมด ราคาแค่หลักพัน
นายไพลรัตน์ สำลี หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และนักศึกษา ปวส. 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ได้ร่วมกันสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องยืดเอ็นใต้ข้อเข่าแบบแนวตั้ง” เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง และผู้ป่วยหลังการผ่าตัดข้อเข่า
เครื่องนี้จะมีลักษณะคล้ายปลอกขาหุ่นยนต์ วัสดุทำจากอลูมิเนียม-สแตนเลส น้ำหนักเบา แข็งแรง มีกลไกการขยับข้อเข่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถควบคุมการทำงานได้ ด้วยระบบองศาการยืด และความเร็วในการยืด มีสวิตช์ปิด/เปิดตัวเครื่อง ภายในมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟฟ้าที่บ้านได้ ราคาผลิตแค่เครื่องละ 5,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำกายภาพบำบัดเองที่บ้าน ให้สามารถกลับมาเดินได้ปกติ
อาจารย์ไพลรัตน์ บอกอีกว่า ในงานวิจัยเครื่องยืดเอ็นใต้ข้อเข่าแบบแนวตั้ง ตนและนักศึกษาได้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทำการทดสอบกับผู้ป่วย 3 กลุ่ม วิเคราะห์ผลดำเนินงาน และได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว รวมทั้งมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดสร้างเครื่องบำบัดเอ็นร้อยหวาย สะโพก ข้อแขน ต่อไปอีก
“เครื่องนี้ใช้งานง่ายได้ทุกสถานที่ ไม่ต้องมีผู้ช่วย สวมใส่ได้ทั้งขาซ้าย ขาขวา หรือขาเล็ก ขาใหญ่ ขาสั้น ขายาว ก็สามารถปรับยืดได้ ทำงานด้วยสวิตช์ควบคุมความเร็ว และควบคุมองศาในการยืดเอ็นข้อเข่า ใช้งานผ่านไป 1-2 สัปดาห์ก็จะชิน เมื่อหายเจ็บ เอ็นแข็งแรงขึ้น ก็ค่อยปรับองศาการยืดจนขาเหยียดตรงได้”
อาจารย์ไพลรัตน์ กล่าวอีกล่าสุด เครื่องยืดเอ็นใต้ข้อเข่าแบบแนวตั้ง ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Honor Award (ด้านการออกแบบ) ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับกลุ่มจังหวัด อุตรดิตถ์-สุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2568 อีกด้วย