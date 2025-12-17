(คลิป)ระทึกทางขึ้นเขาค้อ! ไฟไหม้รถตู้นักท่องเที่ยวกรุงเทพฯ หนีตายหวุดหวิด รถวอดทั้งคัน

เพชรบูรณ์ - เผยนาทีสุดระทึกหวิดสลดหมู่..เกิดเหตุไฟไหม้รถตู้ฮุนไดบนทางขึ้นเขาค้อ ทล.12 สายพิษณุโลก–ชัยภูมิ ช่วงห้วยโป่ง น้ำชุน-หล่มสัก ไฟลุกจากห้องเครื่องก่อนลามเผารถวอดทั้งคัน โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ
วันนี้(17 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้รถตู้ยี่ห้อฮุนได รุ่น H1 สีเทาดำ หมายเลขทะเบียน ฮน-588 กทม. บนเส้นทางพิษณุโลก–ชัยภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 12) บริเวณบ้านห้วยโป่ง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นเขาค้อ
รถคันดังกล่าวเป็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งหน้าไปท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ ระหว่างเดินทางได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นจากห้องเครื่อง ก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาวอดทั้งคัน
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลแคมป์สน รถดับเพลิงกู้ภัยสว่าง และรถน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ ได้ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ จนสามารถดับไฟไว้ได้ในเวลาต่อมา
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม รถตู้ได้รับความเสียหายทั้งหมด สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความแตกตื่นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าว และเป็นอุทาหรณ์เตือนนักเดินทางให้ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะเส้นทางภูเขาที่ต้องใช้เครื่องยนต์อย่างหนัก