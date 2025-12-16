ศาลฎีกาสั่งคุกสาวเมาแล้วขับชน “น้องอ๊อฟ-อดีตนักแสดง”ป่วยติดเตียง แม่เผยสู้มา 3 ปี 8 เดือนยังไร้การเยียวยา-ไม่มีคำขอโทษ

ลำพูน – ศาลฎีกาสั่งคุกสาวเมาแล้วขับชน “น้องอ๊อฟ-ธนกฤต อดีตนักแสดงหนัง 16 ห้าว 19 เดือด” จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง แม่เผยสู้มา 3 ปี 8 เดือน คู่กรณียังไร้การเยียวยา 4 ล้าน-ไม่มีแม้แต่คำขอโทษ ทุกวันนี้ต้องอยู่ด้วยความลำบากขายของโซเชียลและต้องดูแลลูกชายตลอด 24 ชั่วโมง
ความคืบหน้ากรณี นายธนกฤต วุฒิโรธง หรืออ๊อฟ นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง 16 ห้าว 19 เดือด ที่ประสบอุบัติเหตุถูกหญิงสาวรายหนึ่งที่อยู่ในอาการมึนเมาขับรถยนต์มาชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อย่างจัง ทำให้อ๊อฟศีรษะฟาดพื้น กะโหลกศีรษะร้าว อาการสาหัส กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่บัดนั้น และจนถึงบัดนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้ออยู่ที่บ้าน และต้องนั่งรถกู้ภัยฯ เดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายถึงหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.เมืองลำพูน ช่วงเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้(16 ธ.ค.68) ศาลฎีกา พิพากษายืนตาม ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 1 ปี หญิงสาวคนขับรถขณะมึนเมา และชนเข้ากับ ‘อ๊อฟ ธนกฤต วุฒิโรธง’ อดีตนักแสดง ภาพยนตร์ 16 ห้าว 19 เดือด ปัจจุบันกลายเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ เป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้ มีเพียง ‘แม่อ้อม’ มารดาผู้ทำการอภิบาลอยู่เพียงผู้เดียว
ด้านนายเหมวัต อภิวัง ทนายความฝ่ายโจทย์ เปิดเผยหลังออกจากห้องพิจารณาคดีศาลจังหวัดลำพูน พร้อมกับนางสาวดวงกมล วุฒิโรธง แม่ของอ๊อฟ ดาราหนุ่ม ว่าคดีสิ้นสุดลงแล้ว เพราะศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้จำเลยมีโทษจำคุก 1 ปี ส่วนศาลแพ่งพิพากษาให้ชดใช้ เป็นเงิน 4 ล้านบาท แต่เขาไม่เคยชดใช้เลย ก่อนหน้านี้คุณแม่ได้มีการยื่นเรื่อง เพื่อสืบทรัพย์บังคับคดีอยู่ แต่ยังไม่คืบหน้าเท่าไรนัก แต่อายุความบังคับคดีมีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่มีคำพิพากษาจากศาลชั้นต้น
นางสาวดวงกมล วุฒิโรธง แม่อ้อม แม่ของน้องอ๊อฟ เปิดเผยต่อว่า วันนี้ศาลจังหวัดลำพูนได้อ่านคำพิพากษาศาลชั้นฎีกา คดีน้องอ๊อฟแม่สู้มา 3 ปี 8 เดือน วันนี้ได้รับความยุติธรรมและความเมตตาจากศาลแล้ว ศาลฎีกายืนยันคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ภาค 5 คือจำคุก 1 ปี
จำเลย คือ น.ส.ญาสุมิน เมาแล้วขับรถยนต์ชนท้ายมอเตอร์ไซค์ น้องอ๊อฟ น้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่กับน้องได้แต่รอ และมีความหวังมาตลอด ว่าจำเลยจะมีเงินนำมาช่วยเหลือเยียวยาเราบ้าง ไม่มากก็น้อย ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยเยียวยา 4 ล้านกว่าบาท แต่เขาไม่เคยหยิบยื่นให้แม่แม้แต่สลึงเดียว วันนี้แม่ก็ได้แต่ซึ้งแล้วว่า แม้แต่คำว่าขอโทษ จากจำเลยก็ไม่มีเลย แม่คาดหวังมาตลอด ต่อไปนี้แม่จะไม่คาดหวังกับคนที่ไม่ดีอีกแล้ว
แม่ของดาราหนุ่มอ๊อฟ เปิดเผยว่า หลังลูกชายถูกรถชน ตนและครอบครัวต้องทนทุกข์ทรมานมานาน เพราะต้องดูแลลูกชายที่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงสูญเสียรายได้จำนวนมาก ซึ่งเมื่อทุกวันนี้ต้องอยู่ด้วยความลำบากดูแลลูกชายตลอด 24 ชั่วโมง ใช้เวลาว่างขายในโซเชียลเพื่อนำเงินมารักษาตัวลูกชายตามลำพังตั้งแต่เกิดเหตุ สำหรับผู้ที่มีจิตกุศล สามารถอุดหนุนสินค้าช่วยเป็นค่ารักษาค่าใช้จ่ายให้น้องอ๊อฟได้ เพจแม่น้องอ๊อฟธนกฤต ลำพูน TikTok แม่น้องอ๊อฟธนกฤต ลำพูน โทร 081-950-9611
สำหรับ อ๊อฟ ธนกฤต วุฒิโรธง นักแสดงจากภาพยนตร์ “16 ห้าว 19 เดือด” ประสบอุบัติเหตุถูกหญิงสาวเมาแล้วขับชนท้ายมอเตอร์ไซค์อย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ทำให้กะโหลกศีรษะร้าว ยุบตัว และสมองได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนต้องผ่าตัดและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง อาการสาหัสมาก ระหว่างรักษาตัว อ๊อฟ ธนกฤต เข้ารับการผ่าตัดกะโหลกศีรษะอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งแพทย์แนะนำให้ใส่กะโหลกเทียม เพื่อลดอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง และต้องทำการกายภาพมาอย่างต่อเนื่อง