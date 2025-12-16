เลือดรักชาติเข้ม! หนุ่มพิจิตรทั้งที่เคยจับได้ใบดำ-ไม่เคยเกณฑ์ทหาร แห่สมัครทหารออนไลน์

พิจิตร - เลือดรักชาติเข้มข้น..หนุ่มเมืองชาละวันที่อายุเข้าเกณฑ์ รวมถึงทหารกองเกินที่เคยจับได้ใบดำมาแล้ว แห่สมัครทหารออนไลน์กลางสถานการณ์ชายแดน ‘ไทย-กัมพูชา’
พ.อ.คมจักร์ ชัยชนะ สัสดีจังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณชั้นล่างหอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร ที่ได้ดำเนินการเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 68 ว่าพิจิตรมีชายไทยที่อายุระหว่าง 18-20 ปีบริบูรณ์ และกลุ่มที่เป็นทหารกองเกินอายุ 22-29 ปี ซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่จับได้ใบดำ แล้วมีความประสงค์อยากเป็นทหารรับใช้ชาติจึงได้สมัครในระบบออนไลน์ด้วยทั้งสิ้น 310 คน
ดังนั้นจึงได้มีการเรียกให้มารายงานตัวและตรวจสภาพร่างกายเพื่อทำการคัดเลือก ซึ่งผ่านการคัดเลือกครั้งแรกไปแล้ว 115 คน และการคัดเลือกฯ รอบที่สอง (เสาร์ที่ 13 ธ.ค.) 38 คน และจะมีการคัดเลือกรอบที่ 3-4 อีกครั้งในวันที่ 24-25 ม.ค. 2569
สำหรับผู้ที่สมัครใจเป็นทหารในครั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1. มีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2. มีสิทธิสอบเข้าเป็นนักเรียนทหารในสถานศึกษาสังกัด ทบ., ทร. และ ทอ. ในโควตาตามที่เหล่าทัพกำหนด
3. เมื่อรับราชการทหารกองประจำการครบกำหนด 2 ปี หากมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับสิทธิเพิ่มในการสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 5, สอบบรรจุเข้ารับราชการใน สป.กห. ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 10 และสิทธิอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมถึงมีสิทธิได้รับเงินเดือน-เบี้ยเลี้ยงประจำ-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมกันประมาณ 11,000 บาท/เดือน รวมถึงการได้รับโควตาพิเศษในการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบกองทัพบกร้อยละ 30 ของโควตาทหารกองประจำการ
ทั้งนี้ คาดว่าในห้วงที่เกิดการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา จึงทำให้มีชายไทยเลือดรักชาติสมัครใจในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก