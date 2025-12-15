องคมนตรีติดตามตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถ้ำรงค์ ดันแหล่งเรียนรู้–ท่องเที่ยวชุมชนเพชรบุรี

เพชรบุรี - องคมนตรีลงพื้นที่อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถ้ำรงค์” มุ่งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้และความยั่งยืนให้พื้นที่ในระยะยาว
บ่ายวันนี้ (15 ธ.ค.) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถ้ำรงค์” โดยมี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ และนายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โดยองคมนตรี ได้รับฟังรายงานสรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถ้ำรงค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบูรณะซ่อมแซมและออกแบบอาคารศาลาการเปรียญ ฝ่ายบริหารจัดการ และฝ่ายระดมทุน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับเยาวชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดถ้ำรงค์ เพื่อกราบนมัสการ พระครูสุนทรวัชรกิจ ดร. เจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถ้ำรงค์ และให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่คณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้
ต่อมา เวลา 16.00 น. คณะได้เดินทางไปยังสวนตาลลุงถนอม เพื่อรับฟังรายงานแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน อาทิ ความก้าวหน้าการพัฒนาลำห้วยอ่างหิน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ รวมถึงแผนพัฒนาแหล่งโบราณคดี “ถ้ำยายจูงหลาน” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสมัยทวารวดี โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด
โอกาสนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนถ้ำรงค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ เสริมความเข้มแข็งของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในระยะยาว