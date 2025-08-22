"แพทองธาร" ยินดี 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ปี 2568

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Soft Power ด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากด้วยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ ทุกชุมชนทั่วประเทศ ว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ที่คัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับจังหวัดที่มีศักยภาพ ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ปีละ 10 ชุมชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างงาน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องโดย ปัจจุบัน มีสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี 50 ชุมชนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ปี 2568 การคัดเลือกมุ่งเน้นชุมชนที่สามารถนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจร เพื่อดึงเสน่ห์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมต่อยอด Soft Power ไทย ให้เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งจากการคัดเลือกชุมชนยลวิถีทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ปี 2568 ได้แก่
1. ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี
2. ชุมชนบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช
3. ชุมชนหัวตลาด จ.ปัตตานี
4. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อเมืองมาง จ.พะเยา
5. ชุมชนบ้านลำปำ จ.พัทลุง
6. ชุมชนบ้านท่าช้าง (วัดโฆษา) จ.เพชรบูรณ์
7. ชุมชนบ้านแพมบก จ.แม่ฮ่องสอน
8. ชุมชนตำบลต้นตาล จ.สุพรรณบุรี
9. ชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
10. ชุมชนบ้านสะนำ จ.อุทัยธานี
สำหรับพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้แทนทั้ง 10 ชุมชน และการลงพื้นที่เปิดชุมชนต้นแบบในแต่ละแห่ง จะจัดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2568 เป็นต้นไป เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ
