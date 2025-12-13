“เนวิน” ลั่นปชช.อยากเห็นรัฐบาล-กองทัพจัดการเขมรให้เบ็ดเสร็จ หวังจะเป็นครั้งสุดท้ายไม่ควรมีปะทะอีกทำปชช.เดือดร้อน

บุรีรัมย์ – “เนวิน” ลั่นประชาชนชายแดนอยากเห็นรัฐบาล และกองทัพ จัดการปัญหากับกัมพูชาให้เบ็ดเสร็จ หวังเป็นครั้งสุดท้าย ชี้รัฐบาล-กองทัพจะทำอะไรก็ทำ ขอให้มันจบไป ไม่เกิดการปะทะกันอีก เพราะประชาชนเดือดร้อน
วันนี้ (13 ธ.ค.68 ) นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไยเต็ด ที่ได้เปิดพื้นที่ภายในสนามแข่งรถ ให้เป็นศูนย์พักพิงผู้อพยพลี้ภัยการสู้รบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพในศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ประชาชนผู้อพยพ สามารถเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลในสนามช้างอารีน่าได้ฟรีอีกด้วย เพื่อให้ผู้อพยพได้รู้สึกผ่อนคลายจากภาวะตึงเครียด
พร้อมกันนี้ นายเนวิน ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศว่า แม้ศูนย์พักพิงจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้สะดวกสบายมากนัก แต่ก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยและอบอุ่น สำหรับทุกคน เรามีอาหาร ที่พัก หมอ พยาบาล มีทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามา ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น อยากให้จบโดยเร็ว และนี่เป็นครั้งที่สองที่มีการอพยพของพี่น้องประชาชนมาที่นี่ 5 เดือนที่แล้วเราก็ต้องอพยพกันแบบนี้ หวังว่าการอพยพครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ เราอยากเห็นรัฐบาลและกองทัพ จัดการปัญหานี้ให้มันจบสิ้นในคราวนี้ เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องลำบากอีกต่อไป
สำหรับความรู้สึกของประชาชนทุกคนที่ต้องอพยพ ต่างบอกว่าอยากให้รบกันให้จบไปซะ ครั้งนี้ควรจะเป็นครั้งสุดท้าย ไหนๆ ก็อพยพกันมาเป็นครั้งที่สองแล้ว ถึงแม้จะลำบากถึงแม้จะคิดถึงบ้าน ถึงแม้จะห่วงทรัพย์สิน ห่วงญาติ ที่ยังเฝ้าบ้านบางคน ก็อยากให้เป็นครั้งสุดท้าย อยากให้รัฐบาลและกองทัพ ได้จัดการปัญหานี้กับกัมพูชาให้มันเสร็จสิ้นในคราวนี้ หวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรี และเห็นด้วยกับกองทัพ ถามพี่น้องประชาชนได้ว่าเราอยากเห็นความเบ็ดเสร็จและการจบของการปะทะแบบนี้ หวังว่าชั่วชีวิตนี้นี่จะเป็นครั้งสุดท้าย มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก รัฐบาลจะทำอะไร กองทัพจะทำอะไรก็ทำเถอะครั้ง ทำให้มันจบไป นายเนวิน กล่าวในตอนท้าย