"อนุทิน" บอกเอา 4 เดือนนี้ให้รอดก่อน หลัง "เนวิน" ขอพรให้เป็นนายกฯ อีก 4 ปี ชี้ ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหลังจากนั้นอยู่ที่ผลเลือกตั้ง แต่ย้ำต้องเล็งผลเลิศ
วันที่ 4 ต.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ให้หมอช้างผูกข้อมือในงานวันเกิดครบรอบ 67 ปีอวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก 4 ปีว่า เอา 4 เดือนนี้ให้รอดก่อน
ส่วน จะมีโอกาสหรือไม่ที่จะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีก 4 ปีนายอนุทินกล่าวว่า ทำสิ่งที่ดีที่สุดตรงนี้ โอกาสที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในขณะนี้ 4 เดือน ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด หลังจากนั้น อะไรจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของผลการเลือกตั้ง
ส่วนกรณีที่นายเนวินอวยพรให้ชนะเลือกตั้งครั้งหน้า มีโอกาสหรือเป้าหมายหรือไม่นั้น นายอนุทินร้องอ้าว ก่อนจะบอกว่า พรรคการเมืองก็ต้องเล็งผลเลิศ การที่อยู่เฉยๆแล้วจะชนะเลือกตั้งไม่มีหรอกครับ ต้องทำงานแสดงผลงานให้กับประชาชนได้เห็น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเขา
ส่วนที่นายเนวินระบุว่า ให้ทำอะไรก็ให้บ้านเมืองสงบสุข นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า คนที่ปรารถนาดีต่อกัน เขาก็ต้องพูด มธุรสวาจาด้วยกัน
ทั้งนี้ นายอนุทิน ยังอวยพรนายเนวิน เนื่องในวันคล้ายวันว่าขอให้ อายุมั่นขวัญยืน ปีนี้อายุ 67 ปีแล้ว