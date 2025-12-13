สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เตรียมจัดงาน Thailand Product Expo 2025

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเตรียมจัดงาน Thailand Product Expo 2025 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2558 ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ ขอนแก่น เปิดพื้นที่ผู้ประกอบการธุรกิจ M SMEs ทั่วอีสานนำสินค้าและบริการ เปิดบูธแสดงและจำหน่าย พบปะคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ สู่พันธมิตรธุรกิจการค้าร่วมกันในอนาคต
นายรักติ ญวนกระโทก รองประธานคณะกรรมการบริหารส่วนภูมิภาค สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Product Expo 2025 เป็นครั้งที่ 6 ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2558 ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ ขอนแก่น ซึ่งก่อนนี้จัดมาแล้วในหลายจังหวัดหัวเมืองของไทย รวมถึง สปป.ลาว และเวียดนาม งานนี้มุ่งนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากหลากหลายธุรกิจมาแสดง อาทิ สินค้า OTOP, SME, เสื้อผ้า, เครื่องครัว, เครื่องประดับ, อาหารและเครื่องดื่ม, ผลผลิตเกษตร, เฟอร์นิเจอร์, ของแต่งบ้าน ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอที ทั้งผู้ประกอบการแบรนด์และผู้รับผลิต OEM
“งานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ และเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปี 2568 งานจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น และในปี 2569 สมาพันธ์ฯ มีแผนขยายการจัดงานสู่ 4 ภูมิภาคของไทย พร้อมเตรียมต่อยอดสู่ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้” นายรักติกล่าวและว่า
ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS นำผู้ประกอบการกว่า 50 ราย เข้าร่วมแสดงสินค้า เพื่อผลักดันสู่ตลาดภูมิภาคและระดับสากล
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมใหญ่ประจำปี สมาพันธ์ SME ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะกรรมการจาก 20 จังหวัดกว่า 300 คน พร้อมจัดเวที SME Thai E-Saan Forum และพิธีมอบรางวัล MSME Thai E-Saan Awards 2025 เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการรายย่อยที่โดดเด่นจากทั่วภาคอีสาน
ด้านนางสาวชรินา แก้วสีขาว กรรมการผู้จัดการ บริษัท การตลาดเพื่อผลผลิตชุมชน จำกัด ในนามผู้บริหารโครงการ ระบุว่าจังหวัดขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสาน ทั้งด้านการค้า การผลิต สุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีทำเลเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำคัญด้วยถนนมิตรภาพและทางหลวงหมายเลข 12 เชื่อมต่อจังหวัดต่างๆและ CLMV ส่งผลให้มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์และกำลังซื้อสูง เหมาะกับการจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่
งานครั้งนี้ใช้พื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร รวมผู้ประกอบการกว่า 200 บูธ ภายใต้แนวคิด “เชื่อมสินค้าไทย สู่โอกาสทางการค้าในระดับโลก” พร้อมกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เวิร์กช็อปด้านการตลาดดิจิทัล และการพัฒนาสินค้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ คาดเข้าถึงประชาชนกว่า 1,000,000 คน และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่า 30 ล้านบาท ตลอด 5 วันของงานยังมีกิจกรรมพิเศษ ผู้ร่วมงานสามารถลุ้นรับของขวัญผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่ากว่า 300 บาท เพียงกด Like และ Share เพจงาน
ขณะที่นายอชิรวินท์ นวโชคอนันต์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาพันธ์ SME ไทย กล่าวว่าสมาชิก SME ภาคอีสานที่เข้าร่วมงานยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ “Tools for MSME” ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน พร้อมการประชุมคณะกรรมการ SME ระดับภูมิภาค 4 คณะ
ภายในงานยังมีการจัดเสวนา “มุมมองเศรษฐกิจไทย–เศรษฐกิจอีสาน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย ดร.พงศ์พันธ์ ศรัทธาทิพย์ คณะกรรมการรัฐกิจสัมพันธ์ สมาพันธ์ SME ไทย คาดมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 300 คน ทั้งสมาชิกสมาพันธ์และผู้ประกอบการทั่วไป