ล่า..มือมืดดักยิงกระบะซื้อของเก่าพรุนคาถนนเวียงแก่น โชคดีเหยื่อกระสุนรอด

เชียงราย-ตำรวจเร่งหาตัวมือมืดดักยิงรถกระบะซื้อของเก่าจนเป็นรูพรุนนับ 10 นัด กระสุนถูกแค่มือคนขับบาดเจ็บกัดฟันขับหนีไปจนถึงโรงพยาบาล
วันนี้ (11 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกสืบสวนเพื่อติดตามหาตัวมือปืนที่ก่อเหตุดักยิงพ่อค้ารับซื้อของเก่าจนได้รับบาดเจ็บ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายดักยิงรถกระบะขณะขับอยู่บนถนนบนภูเขาระหว่างพื้นที่หมูบ้านห้วยคุ-บ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จึงรุดไปตรวจสอบพบเป็นถนนสองช่องจราจรผ่านป่าเขา แต่ไม่พบตัวคนร้ายและไม่พบรถที่ถูกยิง ทราบต่อมาว่าหลังเกิดเหตุคนขับรถยนต์กระบะได้ขับหลบหนีและตรงไปที่โรงพยาบาลเวียงแก่นแล้ว เจ้าหน้าที่จึงตามไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่าคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายว่าเจ๋อ อายุ 56 ปี ชาว ต.ปอ อ.เวียงแก่น สภาพถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่มือและเฉียดหลังจนได้รับบาดเจ็บและทางแพทย์ได้ส่งตัวนายว่าเจ๋อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่าก่อนหน้านี้นายว่าเจ๋อได้ขับรถกระบะเพื่อออกรับซื้อของเก่าตามปกติ อย่างไรก็ตามระหว่างเดินทางจะไปยังหมู่บ้านห้วยหานได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงโดยไม่ทราบทิศทางจำนวน 10 กว่านัด กระสุนถูกตามจุดต่างๆ ของรถและไม่ถูกอวัยวะสำคัญของนายว่าเจ๋อ จากนั้นนายว่าเจ๋อได้เร่งเครื่องรถหลบหนีโดยกัดฟันไปจนถึงโรงพยาบาลเวียงแก่นดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบสภาพรถที่จอดอยู่มีโครงเหล็กบรรทุกที่กระบะและบรรทุกของเก่าอยู่เต็มลำ รวมทั้ตรวจสภาพบาดแผลผู้ได้รับบาดเจ็บ รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของการลอบยิงและติดตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.