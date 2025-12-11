กัมพูชาระดมยิง BM21 80 ลูกเข้าช่องอานม้าแต่เช้า จับ 2 เขมรหนีเข้าเมือง

อุบลราชธานี-กัมพูชาเปิดฉากเช้าวันที่ 5 ของการสู้รบด้วย BM21 2 ชุดใหญ่ ใส่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ขณะที่แผนป้องกันแนวหลังเข้มยังตั้งจุดสกัดต่อเนื่อง ด้านรองผู้การอุบลฯ เผยดำเนินคดี 2 กัมพูชาหลบหนีเข้าเมือง ยังไม่พบสิ่งบอกเหตุว่าเป็นสายลับ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสู้รบระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา เมื่อเวลาประมาณ 07.55 และ 08.00 น. ทางกัมพูชา ยิงจรวด BM 21 เข้ามาที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด จำนวน 80 ลูก แรงระเบิดทำให้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้
ขณะที่การป้องกันพื้นที่หรือแผนป้องกันแนวหลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ยังคงปฏิบัติการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งจุดสกัด คัดกรองบุคคลเข้าออกพื้นที่ โดยจะไม่อนุญาตให้ประชาชนหรือชาวบ้านเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ด้าน พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยเรื่องของสายลับ ขณะนี้ได้ข้อเท็จจริงเป็นเพียงแค่บุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสัญชาติกัมพูชา คนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างไม่ถูกต้อง มาทำงาน มาหาญาติ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ไม่มีลางบอกเหตุจะเป็นสปายหรือสายลับ เข้ามาถ่ายภาพ หรือหาข้อมูลของฝ่ายความมั่นคง หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยเคสแรกจับได้ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จึงดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ผ่านกรรมวิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ส่วนเคสที่ 2 จับได้ที่อำเภอน้ำขุ่น ก็ทำการตรวจสอบเช่นเดียวกัน เป็นแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานในฝั่งไทย สุดท้ายนายจ้างไม่มีความต้องการ จึงได้เข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบ ตอนนี้ได้มีการแจ้งข้อหา เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเช่นกัน ส่วนเรื่องของปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ตอนนี้ยังไม่พบแต่อย่างไร