คึกคักแต่เช้ามืด ชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว กลุ่มคนไทยยังรวมตัวแสดงพลังเหนียวแน่น

สระแก้ว – คึกคักตั้งแต่เช้ามืด มวลชนคนรักแผ่นดินไทยรวมตัวปกป้องชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ทั้งถือธงชาติไทย ผูกโบว์แสดงสัญลักษณ์ คนพื้นที่แห่นำทั้งน้ำและอาหารแจกจ่าย แต่ก็หวิดวุ่นเมื่อหนุ่มไทยร่วมไล่เขมรแต่พูดไม่ชัดจนถูกตั้งข้อสงสัยเป็นสายลับ สุดท้ายร่วมร้องเพลงชาติโชว์ดังกระหึ่ม
วันนี้ ( 27 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทชายแดนไทย–กัมพูชา ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา โดยกลุ่มพลังมวลชนจากหลายพื้นที่ทยอยเดินทางเข้ามารวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง และต่างพากันถือธงชาติไทย ผูกโบว์ รวมแสดงสัญลักษณ์เชิงรักชาติ เพื่อยืนยันการปกป้องผืนแผ่นดินไทย
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.โคกสูง และชาวบ้านใน จ.สระแก้ว ได้พากัน นำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมชุมนุม และยังมีบรรดาพ่อค้า- แม่ค้า พากันตั้งร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเรียงรายตลอดสองข้างถนน ทำให้บรรยากาศบริเวณแนวชายแดนกลับมามีสีสันอีกครั้ง แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็ตาม
โดยคาดว่าตลอดทั้งวันนี้ จะมีมวลชนจากทั่วสารทิศเดินมาสมทบอีกเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับ “น้องพี” นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน ที่เดินทางมาพร้อมกับคุณแม่ เพื่อนำข้อความที่เพื่อนนักเรียนร่วมกันเขียนส่งมอบให้กับทหารและตำรวจประจำแนวชายแดน เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยและให้กำลังใจ
นอกจากนั้น ยังมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ได้ออกมาร่วมแสดงพลังปกป้องแผ่นดินไทยเช่นกัน และยังยืนยันว่ากัมพูชา เป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ไทยก่อน และขอให้กำลังใจทหารไทยที่ตรึงกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวหน้า
แต่สุดท้ายก็เกือบวุ่นเมื่อมีหนุ่มไทยหนึ่งราย ที่มีลักษณะคล้ายชาวเขมรเข้ามาร่วมสมทบ จนทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเกิดความสงสัย จนทำให้หนุ่มคนนี้ต้องร้องเพลงชาติโชว์ ทำให้บรรยากาศผ่อนคลาย และกลับมาร่วมกันแสดงพลังอย่างคึกคักอีกครั้ง