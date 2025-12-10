มูลนิธิพุทไธสวรรย์อยุธยา ระดมสิ่งของช่วยศูนย์อพยพชายแดนสระแก้ว ส่งด่วนคืนนี้กว่า 5 คันรถ

พระนครศรีอยุธยา - อาสามูลนิธิพุทไธสวรรย์เร่งบรรทุกข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น ส่งช่วยศูนย์อพยพชายแดนสระแก้ว หลังได้รับการประสานขอความช่วยเหลือด่วน เผยต้องทำข้าวกล่องวันละกว่า 1,000 ชุดยังไม่พอ
เมื่อเวลา 19.00 น. วันนี้( 10 ธ.ค.) ที่ศูนย์มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จุดเมืองที่หมาย 9 บริเวณสี่แยกวัดพระญาติ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พบเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจำนวนมากกำลังเร่งขนสิ่งของอุปโภคบริโภคขึ้นรถกว่า 5 คัน เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือพี่น้องในศูนย์อพยพพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว
สิ่งของที่นำไปในรอบนี้ประกอบด้วย ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำดื่ม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าอนามัย และอุปกรณ์สำหรับโรงครัวจำนวนมาก รวมถึงของใช้จำเป็นด้านการแพทย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาความขาดแคลนอย่างหนัก
นายสยาม จุลกะทัพพะ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์ เปิดเผยว่า ช่วงเวลา 3–4 ทุ่มของคืนที่ผ่านมา ได้มีการประสานมาจากพื้นที่สระแก้ว ขอรับการสนับสนุนไข่ ข้าวสาร และอาหารแห้งจำนวนมาก เนื่องจากต้องทำข้าวกล่องส่งให้ทหารและผู้อพยพหลายร้อยรายต่อวัน ซึ่งแม้จะทำวันละ 1,000 กล่องก็ยังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเร่งจัดส่งสิ่งของให้ทันต่อความต้องการ
สำหรับรอบนี้ มีการเตรียมข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม ไข่ไก่ 200 แผง และน้ำดื่มอีก 300 โหล ส่งไปช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์บางส่วน โดยในวันเสาร์นี้ ทางมูลนิธิฯ จะจัดชุดสิ่งของอีกชุดหนึ่งไปช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนในจังหวัดสุรินทร์เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญหรือนำของไปสนับสนุน สามารถติดต่อได้ที่หน้าตู้เมือง 9 สี่แยกวัดพระญาติ ฝั่งเดียวกับสนามกีฬากลาง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยประสานตลอดเวลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอาสาสมัครทั้งหมดจะนำสิ่งของออกเดินทางไปยังศูนย์อพยพชายแดนจังหวัดสระแก้วในค่ำคืนนี้ทันที ก่อนเดินทางกลับเพื่อทำงานตามปกติในวันรุ่งขึ้น สะท้อนจิตอาสาและน้ำใจชาวอยุธยาที่พร้อมช่วยเหลือกันทุกครั้งเมื่อมีการร้องขอ.