สลด!นักเรียนชาย ม.5 ดิ่งตึก4ชั้นต่อหน้าเพื่อนดับ ก่อนเกิดเหตุโพสต์เป็นลาง

บุรีรัมย์-สลด!นักเรียนชาย ม.5 ใน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ดิ่งตึกชั้น 4 ต่อหน้าเพื่อนร่างกระแทกพื้นสาหัส
ครูเร่งนำส่ง รพ.ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ตร.ตรวจสอบพบก่อนเกิดเหตุ 10 ชั่วโมง ผู้เสียชีวิตโพสต์ข้อความในไอจีส่วนตัว “จะตลกแค่ไหนวะถ้าพรุ่งนี้กูโดดตึก”
มีรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. (3 ธ.ค.68) ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเหตุ นักเรียนกระโดดลงจากอาคารเรียน ภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอละหานทราย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.มนัสวุฒิ บรรยงค์ ผู้กำกับการ สภ.ละหานทราย พร้อมพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ละหานทราย ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ บริเวณอาคาร 5 สูง 4 ชั้น พบคราบเลือดอยู่ด้านล่างอาคาร ส่วนผู้บาดเจ็บ คือ นายเอ็ม (นามสมมติ) อายุ 16 ปี เป็นนักเรียนชั้น ม.5/1 ซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลละหานทราย ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางไปถึงเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือ ล่าสุดทราบว่านักเรียนชายคนดังกล่าว ทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้เสียชีวิตแล้ว
จากการสอบถามนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่า เห็นผู้ตายวิ่งมาตามขอบระเบียงชั้น 4 ก่อนจะโยนกระเป๋านักเรียนลงพื้น และกระโดดตามลงไปอย่างรวดเร็ว สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมาก หลังเกิดเหตุทั้งครู และผู้บริหารได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือ และรีบประสานหน่วยกู้ภัย นำตัวนักเรียนที่ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการตรวจสอบพบว่า ก่อนเกิดเหตุประมาณ 10 ชั่วโมง ผู้ตายได้โพสต์ข้อความลงใน Instagram หรือ IG ส่วนตัวว่า “จะตลกแค่ไหนวะถ้าพรุ่งนี้กูโดดตึก” ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทำการสอบสวนญาติและเพื่อนนักเรียน เพื่อหาสาเหตุของการตัดสินใจกระโดดตึกของนักเรียนชายรายดังกล่าว พร้อมกันนี้ก็จะได้การชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดด้วย