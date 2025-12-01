(คลิป)สลด!หนุ่มขับกระบะกลับจากงานแต่ง พุ่งออกซอยชนรถบรรทุกน้ำมัน 4.1 หมื่นลิตร ดับคาถนนกำแพงเพชร

กำแพงเพชร – เผยวินาทีเกิดอุบัติเหตุอุทาหรณ์..หนุ่มขับกระบะกลับจากงานแต่งเพื่อน พุ่งออกจากซอยชนรถบรรทุกน้ำมัน 41,000 ลิตร พลิกคว่ำไถลไปกับถนน น้ำมันดีเซลไหลหนองทั่วพื้น จนท.ต้องระดมรถดับเพลิงฉีดโฟม-ฉีดน้ำ ป้องกันบึ้มซ้ำ ก่อนปิดถนนกู้ซากรถกันระทึก ขณะที่คนขับกระบะเสียชีวิตคาซาก เจ็บอีก 2
ร.ต.อ.ปรัชญา ทาบ้านฆ้อง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันชนกับรถกระบะมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถหลายราย เมื่อคืนที่ผ่านมา(30 พ.ย.68) จึงได้เดินทางไปตรวจสอบร่วมกับทีมกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร
ที่เกิดเหตุบริเวณถนนพหลโยธิน (ขาขึ้น) ม.8 เทศบาลปากดง ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร พบรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ชนกับรถกระบะฟอร์ด 4 ประตู สีดำ ป้ายทะเบียน 1 ขต 3243 กรุงเทพมหานคร สภาพรถกระบะพังยับเละทั้งคันมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายใน 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือนายจิรสิน เสมเพียร อายุ 29 ปี ชาว ม.10 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ขณะที่รถพ่วงบรรทุกน้ำมันได้คว่ำไถลไปกับพื้นถนนเกือบลงเกาะกลางถนน น้ำมันดีเชลไหลเต็มถนนเป็นบริเวณกว้าง ตรวจสอบพบว่ารถบรรทุกน้ำมันบรรจุมาจำนวน 41,000 ลิตร ทำให้การจราจรบนถนนเป็นอัมพาตตลอดทั้งเส้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรเพื่อใช้ถนนขาล่องให้รถขับสวนกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัย ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถทั้งสองคันได้ทันที จึงได้ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลปากดง เข้าฉีดน้ำและโฟมไม่ให้เกิดความร้อน ป้องกันการระเบิดลุกไหม้ หลังจากนั้นรถดับเพลิงจากเทศบาลและ อบต.ใกล้เคียงอีกเกือบ 10 คัน ได้ระดมกำลังกันฉีดน้ำใส่รถบรรทุกน้ำมันและรถกระบะคันเกิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมา
กระทั่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากรถบรรทุกน้ำมัน 2 ราย นำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรอย่างเร่งด่วน ขณะที่รถกระบะมีร่างของผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ จึงได้ใช้รถเครนยกซากรถกระบะขึ้นให้สูงก่อนจะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมา โดยใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง จนสำเร็จ ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างของผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรต่อไป
เมื่อญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงต่างพากันร้องไห้เสียใจกันระงม โดยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้ตายได้ไปช่วยงานแต่งของเพื่อนในพื้นที่ ต.วังไทร อ.คลองขลุง ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน โดยไปกับเพื่อน 2 คน จนได้รับข่าวร้ายดังกล่าว โดยในระหว่างนั้นเพื่อนอีกรายที่ไปด้วยกับผู้ตายก็เข้ามาหาโผกอดญาติผู้เสียชีวิตพร้อมร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่กล้องวงจรปิดได้จับภาพวินาทีที่กระบะ 4 ประตู สีดำ ที่นายจิรสิน (ผู้เสียชีวิต) ขับออกมาจากถนนสายปากดง-คลองสมบูรณ์ อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่เบรก ชนเข้าอย่างจังกับรถบรรทุกพ่วงน้ำมันขนาดใหญ่ที่ขับมาบนถนนสายพหลโยธิน (ขาขึ้น) ซึ่งเวลาจากกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีเกิดขึ้นได้ในช่วง เวลา 19.03 น. วันที่ 30 พ.ย.68 หลังจากนั้นรถบรรทุกน้ำมันก็ได้พลิกคว่ำลากไปกลับถนนและมีน้ำมันไหลออกมาจำนวนมาก
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุนายอนุชา พัสถาน”รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ,นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัด ,ปภ.จังหวัด ปภ.เขต.8 ,พลังงานจังหวัด ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ.สภ.เมืองกำแพงเพชร , แขวงทางหลวงชนบท ,นายกเทศบาลปากดง นายก ,นายกเทศบาลไตรตรึงษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจที่เกิดเหตุเพื่อหาทางแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยและให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางจราจรได้ตามปกติโดยเร็ว ส่วนน้ำมันที่ยังไหลออกจากรถบรรทุกนั้น ต้องปล่อยน้ำมันให้ไหลจนหมดและใช้รถดับเพลิงฉีดโฟมเลี้ยงไว้ตลอดเวลาก่อนจะเคลื่อนย้ายรถบรรทุกออกจากจุดเกิดเหตุ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยามอยู่ตลอดถึงเช้าวันนี้(1 ธ.ค.68)