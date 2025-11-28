ปภ.ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากทั่วประเทศ ลุยเสริมทัพส่วนหน้าเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และหลายพื้นที่ของภาคใต้เริ่มลดระดับลง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตนจึงได้สั่งการไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สนับสนุนทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมในจังหวัดสงขลา เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย รวมจำนวน 122 หน่วย ประกอบด้วย รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 26 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ จำนวน 21 คัน รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 20 คัน รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 21 คัน รถหัวลาก/รถหัวลาก พร้อมหางลากบรรทุกเครื่องจักรกล จำนวน 5 คัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 3 คัน รถบรรทุกเรือยนต์กู้ภัย จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 5 คัน รถบรรทุกน้ำมันขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน รถตรวจการณ์สมรรถนะสูง จำนวน 2 คัน รถตักล้อยาง จำนวน 5 คัน และเรือ (เรือท้องแบน/เรือกู้ภัย) จำนวน 11 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการ ปภ. กว่า 139 คน
นายธีรพัฒน์ กล่าวต่อว่า ทีมปฏิบัติการ ปภ. พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสงขลาภายในวันนี้ โดยใช้พื้นที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เป็นจุดระดมทรัพยากร (Staging Area) ดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการ ปภ. มีความพร้อมที่จะรับมอบภารกิจจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ส่วนหน้า) และออกปฏิบัติภารกิจเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้ทันที ภายหลังจากที่น้ำท่วมได้ลดระดับลงจนสามารถเข้าทำการฟื้นฟูได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ถนน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนและสิ่งสาธารณูปโภคให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว และพร้อมที่จะประกอบกำลังกับอาสารักษาดินแดน (อส.) หน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการ ปภ.ทุกคน ต่างมีความมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงฟื้นฟูคืนพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด