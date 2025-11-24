มมส. เปิดตัว “จิคามา เมจิก” ซีอิ๊วดำหวานจากมันแกว ชูโซเดียมต่ำ เหมาะคนรักสุขภาพ อัตลักษณ์ใหม่จ.มหาสารคาม

มหาสารคาม- มมส. เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ “จิคามา เมจิก” ซีอิ๊วดำหวานอเนกประสงค์ พลิกโฉม “มันแกว” พืช GI ของดีจังหวัดมหาสารคาม ให้กลายเป็นเครื่องปรุงรสระดับโลก ชูจุดเด่นเป็นซีอิ๊วที่โซเดียมต่ำ ต่ำกว่าซีอิ๊วทั่วไปถึง 90 เท่า เตรียมผลักดันเป็นสินค้าอัตลักษณ์และของฝากประจำจังหวัด
ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ “จิคามา เมจิก ซีอิ๊วดำหวานอเนกประสงค์” โดยมีนายขันชัย สีนอร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ลาวัลย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
แถลงข่าวร่วมกับนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะนักวิจัยได้นำมันแกว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดมหาสารคาม มาผ่านกระบวนการหมักแบบ Accelerated Fermentation จนสามารถแปรรูปเป็นซีอิ๊วดำหวานที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างโดดเด่น หัวใจหลักของ “จิคามา เมจิก” คือคุณสมบัติ “โซเดียมต่ำ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ลาวัลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มมส. ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มีปริมาณโซเดียมเพียง 6.12 mg% หรือประมาณ 1.24 มิลลิกรัมต่อ 1 ช้อนโต๊ะ ซึ่งต่ำกว่าซีอิ๊วดำหวานทั่วไปถึง 40-90 เท่า นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการบริโภคโซเดียม รสชาติและเนื้อสัมผัส มีลักษณะข้นหนืดเล็กน้อย ให้รสชาติเค็มหวานกลมกล่อมจากสมุนไพรจีนและความหวานแหลมของไซรัปมันแกว
ความอเนกประสงค์ในการใช้งาน สามารถใช้เป็นซอสจิ้ม, ใช้ผัด, ใช้หมักอาหารโดย ไม่เกิดการไหม้ของน้ำตาลเมื่อนำไปทอด และยังสามารถใช้เพิ่มสีสันและกลิ่นหอมในเมนูบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวได้อย่างลงตัว
ขณะที่นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าแนวนโยบายของจังหวัดมหาสารคามได้เข้าไปร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันแกวอินทรีย์และผัก อำเภอกุดรัง เพื่อยกระดับมันแกว GI ให้เป็นของฝากประจำจังหวัด โดยมีการเปิดตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้มันแกวสดใหม่ คุณภาพดี ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค
ขณะเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มมส. กล่าวว่าการสนับสนุนทุนและกระบวนการเข้าถึงนวัตกรรม เพื่อให้เทคโนโลยีการแปรรูปนี้สามารถเผยแพร่และนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวาง
การพัฒนา “จิคามา เมจิก” ไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันมันแกว GI ให้เป็นที่รู้จักและยกระดับมูลค่าเพิ่มของพืชเกษตรในพื้นที่ เป็นการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และสร้างชื่อเสียงใหม่ให้กับจังหวัดมหาสารคามได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ลาวัลย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 094-195-2562 หรือ 089-279-4564