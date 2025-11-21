xs
"ธนกร" นำทัพลุยมหาสารคาม เปิดคอร์ส "ดันอาชีพเสริม สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐิกิจให้ชุมชน"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมว.อุตสาหกรรม "ธนกร" นำทัพลุย มหาสารคาม! เปิดคอร์ส "ดันอาชีพเสริม สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐิกิจให้ชุมชน" ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำทีมลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ดันอาชีพเสริม สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชน” ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 300 คน พร้อมด้วยนางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ SME D Bank นายเตมีย์ พันธุวงค์ราช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank อุตสาหกรรมจังหวัดใกล้เคียง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


นายธนกร เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการใช้กลยุทธ์ "ให้ทักษะ ให้อาชีพ ให้โอกาส” ผ่านการเพิ่มทักษะ (Upskill) และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ" การฝึกอบรมเป็นการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ ‘ให้ทักษะใหม่’ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะตามศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิต OTOP สมาชิกวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่วไป" นายธนกรกล่าว

​การพัฒนาทักษะ 4 หลักสูตร พร้อมหนุนแหล่งทุน ​ให้ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ เน้นการนำวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า ได้แก่
• ​การทำสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (โบว์ไว้อาลัย ริบบิ้นเฉียง)
• ​ข้าวเกรียบปากหม้อ
• ​กระหรี่ปั๊บ (ไส้มันแกว)
• ​หมี่กรอบ (สามรส)


นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งการโชว์เคสจากผู้ประกอบการต้นแบบ การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) รวมถึงการให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สาขามหาสารคาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่า กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนให้มีความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมเช่นนี้รวม 10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป







