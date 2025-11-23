เบิกเนตร “มังกรขาวใหญ่ที่สุดในประเทศ” สัญลักษณ์มั่งคั่งรุ่งเรือง @ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี

อุดรธานี-คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานี สมัยที่ 75 ปี จัดพิธีศักดิ์สิทธิ์ “เบิกเนตรมังกรขาว” ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี นิมนตร์คณะสงฆ์จีนนิกาย วัดเล่งเน่ยยี่ประกอบพิธี เผยเป็นพญามังกรขาวขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง รุ่งเรือง และสิริมงคลคู่เมืองอุดรธานี
วันนี้ ( 23 พ.ย.) ที่ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ 75 ได้จัดพิธีเบิกเนตรมังกรขาว องค์ใหม่ขึ้น ท่ามกลางปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ โดยมีบุคคลสำคัญและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วม อาทินายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานมูลนิธิกิตติมศักดิ์ตลอดชีพศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี, นายภิญโญ ศรีวิชยางกูร เป็นประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 75 และนายณัฐพงษ์ คำวงษ์ปิ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รวมถึงคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าสมัยที่ 75 คณะกรรมการ 10 องค์กรจีน 11 ตระกูลแซ่ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวอุดรธานีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก
ก่อนเข้าสู่พิธีเบิกเนตรมังกรขาวอย่างเป็นทางการ ได้มีพิธีสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นนายธชย ประทุมวัน หรือ เก่ง ธชย ศิลปินและนักร้องชื่อดัง ได้ร่วมขับเสภาถวายอาลัย สร้างความซาบซึ้งและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง
สำหรับพิธีเบิกเนตรมังกรขาวนี้ ได้รับการนำประกอบพิธีโดยคณะสงฆ์จีนนิกาย จากวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร นำโดยคณะสงฆ์จีน 8 รูป พิธีเบิกเนตรดำเนินไปอย่างเข้มขลังตามความเชื่อ โดยใช้วิธีอันเป็นเอกลักษณ์คือ “พลังสุริยะ” เพื่อเชิญเทพสูงสุดแห่งแสงสว่างและเทพแห่งแสง ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพโลกบาลประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้จะประทานชีวิตและความอุดมสมบูรณ์แก่ทุกสรรพชีวิตในโลก โดยวิธีการใช้กระจกสะท้อนพลังแสงอาทิตย์ให้สาดส่องเข้าสู่องค์มังกรขาวโดยตรง
สิ่งที่สร้างความประหลาดใจและเป็นที่กล่าวขานของผู้เข้าร่วมพิธี คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนและระหว่างพิธี โดยก่อนเริ่มพิธีท้องฟ้าได้มีก้อนเมฆ ก่อตัวม้วนเป็นเส้นสายคล้ายกับรูปร่างของมังกรและเมื่อพิธีเริ่มขึ้นท้องฟ้าได้เปิดโล่งอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่มีเมฆบดบังแสงอาทิตย์เลยตลอดพิธี ทำให้การเบิกเนตรด้วยพลังสุริยะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ศรัทธา ว่าพิธีนี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยพลังแห่งเทพสูงสุดอย่างแท้จริง
อนึ่ง “มังกรขาว” แลนด์มาร์กศรัทธา–วัฒนธรรมไทย–จีน แห่งใหม่ของจ.อุดรธานี เป็นหนึ่งในโครงการ “สวนมังกรขาว” เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวอุดรธานีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีเป้าหมายสร้าง “พญามังกรขาว” ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง มั่นคง และสิริมงคลคู่เมืองอุดร โดยพื้นที่ทั้งหมดได้รับการออกแบบตามหลัก ฮวงจุ้ยจีนโบราณ ผสมผสานศิลปะจีนกับธรรมชาติอย่างลงตัว
เพื่อให้เป็นทั้งสถานที่สักการะ ขอพร และพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศร่มรื่น นอกจากนี้โครงการยังมุ่งสร้างศูนย์รวมศรัทธาเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดอุดรธานี ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
สวนมังกรขาว ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ดินการรถไฟฯ ด้านหลังศาลเจ้าปู่–ย่า อุดรธานี โดยมังกรขาวมีขนาดความยาว 149 เมตร สูง 24 เมตร จากพื้นดินถึงยอดเขา ลำตัวมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 2.6 เมตร ดีไซน์มังกรหันหัวไปทางหนองน้ำ “สวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว” และหางชี้ไปทางสถานีรถไฟอุดรธานี ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยโบราณ เพื่อเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุดรธานี