“คิมไทยแลนด์” ขอบคุณ “ลิซ่า” เลือกถนนเยาวราชถ่าย MV “ROCKSTAR” สร้างชื่อเสียงให้เมืองไทย

เมื่อค่ำวานนี้ (28 มิ.ย.) ที่ถนนเยาวราช กทม. ”คิม ไทยแลนด์“ หรือ นายอุเทน เหลืองแสงทอง หรือ “ริช ปากน้ำ” อายุ 46 ปี ผู้จัดการบริษัท ริช นีออนไลท์ จำกัด ธุรกิจด้านสื่อป้ายโฆษณา ผู้ซึ่งมีบุคคลิกใบหน้าคล้ายนาย คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เดินทางลงไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนหลังเข้าชม MV "ROCKSTAR" ของลิซ่า ลลิษา มโนบาล ผ่านยูทูบ LLOUD Official ไปพร้อมๆ กันแฟนคนไทยและชาวโลก เมื่อเช้าวานนี้คิม ไทยแลนด์ เผยว่า ตัวเขาเกิดและเติบโตมาจากย่านวัดเล่งเน่ยยี่ วิ่งเล่นแถวถนนเยาวราชแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆ จนโตเข้าสู่วัยหนุ่มถึงย้ายไปฝึกงานด้านไฟโฆษณาที่ จ.เชียงใหม่ เห็นถนนเยาวราชใน MV น้องลิซ่า แล้วดีใจมาก วันนี้ตนจึงกลับมาเยือนถนนเยาวราช ที่ได้รับขนานามว่าเป็น “ถนนมังกร” ถิ่นเดิมรำลึกชีวิตในวัยเด็กอีกครั้งต่อข้อถามว่าสื่อ POP Base ระบุว่าลิซ่าต้องจ่ายให้ร้านค้ารายละ 20,000 บาท ในการปิดถนนเยาวราชถ่าย MV คิดอย่างไรคิม ไทยแลนด์ กล่าวว่า ถ้าร้านค้ารู้ว่าเป็นลิซ่ามาถ่าย MV โดยใช้บรรยากาศยามค่ำซึ่งปกติจะเป็นถนนคนกิน สตรีตฟู้ดยอดนิยม ที่มีร้านอาหารคาวและขนมหวานทั้งภายในอาคารและตั้งร้านริมถนน ตนเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครรับเงินดังกล่าวแน่นอน เพราะเธอมาช่วยโปรโมทให้ชื่อเสียงของถนนเยาวราชโด่งดังไปทั่วโลกแบบนี้"คืนนี้ผมมาเยือนถนนเยาวราชก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติขอถ่ายรูปด้วยเป็นจำนวนมาก จึงขอทำหน้าที่ตัวแทนพี่น้องคนไทยให้การต้อนรับ Welcome to Thailand และขอขอบคุณน้องลิซ่าที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วย"