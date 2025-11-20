"อนุทิน"นำส่งมอบโครงการเพิ่มศักยภาพการไหลแม่น้ำปิงขุดลอก41กม.ป้องกันน้ำท่วมเชียงใหม่

เชียงใหม่- "อนุทิน"นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะเป็นสักขีพยานส่งมอบโครงการเพิ่มศักยภาพการรองรับและการไหลของแม่น้ำปิงระยะเร่งด่วน ระยะทางกว่า 41 กิโลเมตร ช่วยป้องกันอุทกภัยเขตตัวเมืองเชียงใหม่ หลังเผชิญความเสียหายหนักจากน้ำท่วมในปี 2567 รวมกว่า 5,000 ล้านบาท
วันนี้(20พ.ย.68)นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบโครงการเพิ่มศักยภาพการรองรับและการไหลของแม่น้ำปิง เพื่อป้องกันอุทกภัยเขตเมืองเชียงใหม่ระยะเร่งด่วน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ จากพลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำปิง ในตำบลวัดเกตุ (ข้างโรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำของแม่น้ำปิงที่ถูกตะกอน หิน ดิน และทรายทับถม รวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมาก จนทำให้จังหวัดเชียงใหม่ประสบกับสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2567 ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภาคการเกษตร รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายรวมกว่า 5,000 ล้านบาท และยังต้องจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอีกจำนวนมาก
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนจากรัฐบาล โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานสนับสนุนทุกภาคส่วน แบ่งการดำเนินการเป็น 5 ตอน ขุดลอกแม่น้ำปิงครอบคลุมระยะทางรวมกว่า 41 กิโลเมตร ตั้งแต่ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม ผ่านเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงถึงตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง และได้ดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ ลดความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำในเขตเมืองในปีนี้ได้เป็นอย่างดี โดยถือเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อยกระดับความปลอดภัย ลดความเสียหายจากอุทกภัย และสร้างแนวทางจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ตลอดจนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลาสวาย 100,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังได้สนับสนุนรถครัวสนาม ประกอบอาหาร และแจกจ่ายน้ำดื่มสำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย