(คลิป)นาทีทองของจริง! คนลุ่มน้ำยมดำมุดจับปลาหมูใต้ประตูระบายน้ำ ทำเงินเป็นกอบเป็นกำ

สุโขทัย - ถือเป็นนาทีเงินนาทีทองของจริง..คนลุ่มน้ำยมแห่หาปลาช่วงน้ำท่วมนา หาทุนปลูกข้าวรอบใหม่-ทำไร่ข้าวโพดต่อ ทั้งเหวี่ยงเบ็ด-สะบัดแห-วางลอบ/กางตาข่าย จับปลากันคึกคักต่อเนื่อง บางคนงัดความสามารถพิเศษเฉพาะตัวห้ามใครลอกเลียนแบบ ดำมุดลงใต้ประตูระบายน้ำกวาดจับปลาหมูที่ว่ายมาออกัน ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำ
วันนี้ (3 พ.ย. 68) บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองบ้านหลุม หมู่ 4 บ้านหรรษา ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ยังคงคึกคัก มีชาวบ้านจำนวนมากต่างพากันนำอุปกรณ์ทั้งเบ็ดตกปลา แห สวิงช้อน ลอบ และตาข่าย จับปลาหาอยู่หากินตามวิถีคนลุ่มแม่น้ำยม
ขณะที่บางคนก็ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวชนิดที่ว่าห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาด ดำน้ำมุดลงไปตรงประตูระบายน้ำ (บานเหล็ก) แล้วใช้สวิงตักกวาดปลาหมูที่กำลังว่ายออกันอยู่จำนวนมาก
นายนก เซียนจับปลาชาวสุโขทัย บอกว่า หลังจากชาวบ้านถูกน้ำท่วมไร่นาเสียหาย จึงต้องจับปลาขายเป็นรายได้แทน และเพื่อหาทุนปลูกข้าวรอบใหม่ ทำไร่ข้าวโพดต่อด้วย ส่วนปลาที่จับได้ก็จะมีทั้งปลาสร้อย ปลาสวาย ปลากราย ปลากา ปลาตะเพียน ปลาค้าว ปลาแดง และปลาหมู
แต่ละคนถนัดใช้อุปกรณ์หาปลาต่างกัน ส่วนที่ตนชอบดำน้ำจับปลาหมูก็เพราะขายได้ราคาดีกว่า อย่างปลาหมูลาย ขายกิโลกรัมละ 100 บาท แต่ถ้าเป็นปลาหมูอ้น หรือปลาหมูเขียว คัดไซส์ จะขายกิโลกรัมละ 250-400 บาท ลูกค้าและเจ้าของร้านอาหารต่างแย่งกันซื้อ เพราะเป็นปลาขึ้นชื่อรสชาติอร่อยของแม่น้ำยม
ขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย หมู่ 5 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย ก็คึกคักเช่นกัน ชาวบ้านทั่วสารทิศแห่มาจับปลาแม่น้ำยมกันอย่างสนุกมือ พ่อค้าแม่ค้าขับรถมารับซื้อปลาสดๆ กันถึงที่ มีปลาสารพัดชนิด โดยเฉพาะปลาหมูอ้น ไซส์ใหญ่ คนแย่งกันซื้อหิ้วกลับบ้านทำเมนูเด็ด “ต้มยำ-ทอดน้ำปลา” ในราคากิโลกรัมละ 350 บาท จนหมดเกลี้ยง ไม่พอขาย