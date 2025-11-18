ประจานจนกว่าจะจัดการ! เพื่อนบ้านแฉหนุ่มโรคจิต-ญาติไม่พาเข้าบำบัด ทารุณสุนัขร้องโหยหวนหลายครั้ง

ลำปาง - เพื่อนบ้านทนไม่ไหวโพสต์แฉจนกว่าจะมีคนจัดการ..หนุ่มโรคจิต แต่ญาติไม่ยอมนำไปบำบัด ก่อเหตุทารุณสุนัขหลายครั้ง ล่าสุดนำเครื่องปั๊มอัดลมใส่ก้นสุนัขจนตุย เคยถูกดำเนินคดีไปแล้วยังทำซ้ำ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่า “มีคนส่งข้อมูลมาขอให้เราช่วยค่ะ ซึ่งอยากขอความช่วยเหลือและขอเป็นกระบอกเสียงช่วยกันแชร์หรือบอกต่อหน่วยงานที่จะช่วยเข้าไปดู หรือทำอะไรกับคนโรคจิต ซึ่งเราได้ข้อมูลจากท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้กับบ้านผู้ชายคนนี้..พฤติกรรมเป็นภัยต่อคนรอบข้าง เป็นผู้ป่วยจิตเวชแต่ไม่ยอมกินยา พ่อและแม่ไม่สามารถอยู่บ้านร่วมกับลูกได้เพราะกลัวโดนลูกทำร้าย
..แล้วที่น่ากลัวที่สุด เขาชอบเอาสัตว์น้องหมามาเลี้ยงและทรมานน้องจนน้องตุย เคยมีคนร้องเรียนไปแล้วแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนไปดูและสนใจ คนที่อยู่รอบข้างจะแจ้งตำรวจก็ไม่มีหลักฐานพอเพราะไม่สามารถถ่ายไว้ได้ทัน มีอยู่วันหนึ่งจากคำบอกเล่ามันเอาน้องหมาเพิ่งไม่กี่เดือนมาเลี้ยง เอาน้องไปอาบน้ำ อาบเสร็จมันเอาน้องไปเป่าขน โดยนำสายสูบลมรถยัดเข้าไปที่ตูดของน้องหมาจนตุย คิดว่าน้องหมาจะทรมานแค่ไหนกันคะ แล้วถ้าเกิดมาทำกับคนล่ะจะเป็นยังไง หรือต้องมีคนตุยก่อนถึงจะออกมาช่วยกันเหรอคะ พิกัดคนที่ทำ อยู่บ้านหนองบัวแดง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง” พร้อมลงคลิปซึ่งจะเห็นว่ามืดๆ และมีเสียงร้องของสุนัขที่บอกถึงความเจ็บปวด
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบกับนายประสงค์ อินทะใจ ผู้ใหญ่บ้านหนองวัวแดง ม.4 และได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้กระทำก็ถูกดำเนินคดีแล้ว ส่วนคลิปที่มีการโพสต์ครั้งนี้ตนก็เพิ่งเห็น ซึ่งจะได้เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านมาพูดคุยหารือกันอีกครั้งว่าจะเอายังไง เพราะคนที่ทำก็จิตไม่ค่อยปกติ
ขณะที่นายเอ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปบางคลิปไว้ได้ เล่าว่า ที่ผ่านมาก็มีคนเจอและถ่ายคลิปไว้ได้ จะเห็นสุนัขถูกทำร้ายร้องเสียงดังตลอด เดิมเคยมีคนเห็นสุนัขที่นายเวช (นามสมมติ) เลี้ยงไว้ 3 ตัว แต่ตอนนี้ไม่เหลือ หลังจากเมื่อ 3-4 วันก่อนมีการทำร้ายสุนัขอีก เห็นแล้วสงสารสุนัขมาก
และล่าสุดก็เห็นไปเอาสุนัขที่ไหนไม่รู้มาอีก 1 ตัว ก็เกรงว่าจะทำร้ายสุนัขอีก อยากให้หน่วยงานมาดำเนินการกับนายเวช หากจิตไม่ปกติก็ต้องเอาตัวไป เพราะที่บ้านของนายเวชอยู่กัน 3 คน คือ ลุงกับยาย ก็ถูกนายเวชข่มขู่ และทำร้าย จนไม่กล้าห้ามปรามอะไร ซึ่งตนเองก็กังวลว่าหากวันไหนที่อารมณ์นายเวชไม่ปกติและไม่พอใจเกิดทำร้ายคนในบ้านขึ้นมาก็จะไม่คุ้ม รวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เสี่ยงอันตรายด้วย
นายเอเล่าว่า นายเวชชอบเอาสุนัขมาทรมาน เช่น บีบ ทุบ จนสุนัขร้องด้วยความเจ็บปวด จากในคลิปจะเห็นว่าก่อนที่นายเวชจะลงมือทำร้ายสุนัขจะยกมือไหว้ หลังจากนั้นจะจับตัวสุนัขมาบีบ โยนลงพื้น เตะ และทำร้ายอื่นๆ รวมถึงการนำปั๊มลมมาเป่าลมเข้าตัวสุนัขจนตายไปแล้ว 1 ตัว คนในบ้านก็ไม่กล้าห้ามเพราะกลัวถูกทำร้ายเช่นกัน