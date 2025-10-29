จ่อแล้ว! "50 อบต." ล็อตใหม่ 31 จังหวัด ยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบล" เร่งกลั่นกรองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง-งบฯที่อาจกระทบ "บริการสาธารณะ"

จ่อแล้ว! เปิดชื่อ "50 อบต." ล็อตใหม่ จาก 31 จังหวัด เตรียมยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบล" หลัง ฝ่ายกฎหมาย มท. ไฟเขียว 50 ร่างจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต อปท. ผ่านความเห็น "คณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองฯ สถ." ถึง 2 ชุด เผยอนุฯตรวจสอบเน้น แก้ไขการบรรยายแนวเขต ของ อปท. ตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่ใกล้เคียงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะถูกยุบ ซึ่งบางแห่งมีแนวโน้มลดลงทุกปี รวมถึงอบต.ที่จะครบวาระ 27 พ.ย.นี้ จากกรณี "สภา อบต."ที่มีมติจัดตั้ง ทต. แล้ว ให้มีผลตั้งแต่ 28 พ.ย. เป็นต้นไป พร้อมคำนวณค่าใช้จ่าย เหตุอาจจะกระทบ "บริการสาธารณะ"
วันนี้ (29 ต.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในกระบวนการการจัดตั้ง “ยกฐานะ” องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นเทศบาลตำบล (ทต.) และ เทศบาลเมือง (ทม.)
ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับข้อสังเกตจาก คณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จํานวน 50 เรื่อง
ภายหลังผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย คณะที่ 2 มท. ก่อนดําเนินการเสนอร่างประกาศฯ ดังกล่าวต่อไปได้
โดย ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวผ่านการพิจารณา จากคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองฯ ชุดที่ 1 แล้ว ประกอบด้วย ร่างจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็น "เทศบาลตําบลบ้านยาง" ,ร่างฯจัดตั้ง อบต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็น "เทศบาลตําบลเกิ้ง"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็น "เทศบาลตําบลบ่อแร่" , ร่างฯจัดตั้ง อบต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็น "เทศบาลตําบลสนามแย้" ,ร่างฯจัดตั้ง อบต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น "เทศบาลตําบลบ่อโพง"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็น "เทศบาลตําบลหนองโสน" ร่างฯจัดตั้ง อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เป็น "เทศบาลตําบลหนองหญ้าปล้อง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น "เทศบาลตําบลบ้านเม็ง"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เป็น "เทศบาลตําบลอีง่อง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น เป็น "เทศบาลตําบลหนองมะเขือ" ร่างฯจัดตั้ง อบต.โคกสําราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น "เทศบาลตำบลโคกสําราญ"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็น "เทศบาลตําบลท่าข้าม" ร่างฯจัดตั้ง อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็น "เทศบาลตําบลสระว่านพระยา" ร่างฯจัดตั้ง อบต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น "เทศบาลตําบลสร้างมิ่ง"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็น "เทศบาลตําบลบางใหญ่" ร่างฯจัดตั้ง อบต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เป็น "เทศบาลตําบลนาแสง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็น "เทศบาลตําบลศรีสุข"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็น "เทศบาลตําบลม่วงลาด" ร่างฯจัดตั้ง อบต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็น "เทศบาลตําบลบางสระเก้า" ร่างฯจัดตั้ง อบต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร เป็น "เทศบาลตําบลคลองคะเชนทร์"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เป็น "เทศบาลตําบลแม่อ้อ" ร่างฯจัดตั้ง อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็น "เทศบาลตําบลลาดพัฒนา" ร่างฯจัดตั้ง อบต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เป็น "เทศบาลตําบลดงกลาง"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็น "เทศบาลตําบลปาฝา" ร่างฯจัดตั้ง อบต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น "เทศบาลตําบลบัวทอง"
ส่วนร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณา จากคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองฯ ชุดที่ 2 แล้ว ประกอบด้วย ร่างฯจัดตั้ง อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็น "เทศบาลตําบลมหาสวัสดิ์" ร่างฯจัดตั้ง อบต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เป็น "เทศบาลตําบลวัดหลวง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็น "เทศบาลตําบลหนองสนิท"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็น "เทศบาลตําบลแซร์ออ" ร่างฯจัดตั้ง อบต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็น "เทศบาลตําบลต้นมะม่วง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เป็น "เทศบาลตําบลเขาทะลุ"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็น "เทศบาลตําบลปริก" ร่างฯจัดตั้ง อบต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น "เทศบาลตําบลเมืองแคน" ร่างฯจัดตั้ง อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็น "เทศบาลตําบลหนองปลิง"
ร่างฯเปลี่ยนชื่อ อบต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็น "อบต.ท่าช้างจันทบูร" และร่างฯจัดตั้ง เป็น "เทศบาลเมืองท่าช้างจันทบูร"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็น "เทศบาลตําบลนาบินหลา" ร่างฯจัดตั้ง อบต.อู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เป็น "เทศบาลตําบลอู่ทอง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็น "เทศบาลตําบลดงมหาวัน"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น "เทศบาลเมืองบัวเงิน" ร่างฯจัดตั้ง อบต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็น "เทศบาลตําบลพิหารแดง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็น "เทศบาลตําบลคลองขุด"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เป็น "เทศบาลตําบลโคกกุง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ เป็น "เทศบาลตําบลร้องวัวแดง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เป็น "เทศบาลตําบลเหล่า"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง เป็น "เทศบาลตําบลลําเลียง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.ทุ่งบัว อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เป็น "เทศบาลตําบลทุ่งบัว" ร่างฯจัดตั้ง อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เป็น "เทศบาลตําบลทุ่งนุ้ย"
ร่างฯจัดตั้ง อบต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น "เทศบาลตําบลโนนผึ้ง" ร่างฯจัดตั้ง อบต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็น "เทศบาลตําบลบ้านบัว" และ ร่างฯจัดตั้ง อบต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็น "เทศบาลตําบลหนองกุงธนสาร"
มีรายงานว่า สำหรับประเด็นที่มีการกลั่นกรอง เช่น การตรวจสอบการบรรยายแนวเขต ของ อปท. ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะ ตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายงานการประชุมสภา อบต. ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่ใกล้เคียงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะถูกยุบ (2,000 คน) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงทุกปี
"เนื่องจาก อบต.ทั่วประเทศ จะครบวาระวันที่ 27 พ.ย.นี้ ดังนั้น สภา อบต.ที่มีมติให้ จัดตั้ง "เทศบาลตำบล" มีผลวันอื่นนอกจาก 28 พ.ย.2567 เห็นควรให้มีผลตั้งแต่ 28 พ.ย.2568 เป็นต้นไป"
เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างอื่น เนื่องจากเป็นวันภายหลังจากที่พ้นวันครบกำหนดวาระโดยกำหนดเป็นวันเดียวกัน รวมถึงการตรวจสอบอัตรากำลัง เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการยกฐานะอาจะกระทบกับการบริการสาธารณะ จากกรณี อาจมีงบประมาณจำนวนน้อยเกินไป รวมถึงตรวจสอบตราสัญลักษณ์ อปท.ให้ถูกต้อง เป็นต้น
มีรยงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 46 จังหวัด อบต. จํานวน 95 แห่ง เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ ในการจัดตั้ง อบต. เป็นเทศบาล ไม่เป็นไปตามแนวเขตตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนดเขตตําบลในท้องที่.
ขณะที่ กลางเดือน ก.ค. มีการเปิดเอกสารบัญชีข้อมูล ยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาลล่าสุด 319 แห่งทั่วไทย มาเผยแพร่
“อบต. 319 แห่ง เปลี่ยนฐานะ เป็น ทต. ทม. มีผล 28 พ.ย. 68 โดย แยกเป็น ทม. 22 แห่ง และ ทต. 297 แห่ง”
ต่อมา สถ. กระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาเปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ท้องถิ่นไทย” ว่า ตามที่ได้มีการกฏการเผยแพร่ข้อมูลการยกฐานะองค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลจำนวน 319 แห่ง นั้น
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ขอเรียนว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารภายใน ใช้สำหรับประสานงานกันร่วมกันระหว่าง สถ. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งของ อบต. และเทศบาลที่ได้มีการยกฐานะต่อไป.