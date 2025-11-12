จับตากระเป๋าดอยซิลเวอร์-ช่างเงินเมืองน่าน Soft Power ไทย ยิ่งโดดเด่นบนเวทีโลก

น่าน - ตามรอยกระเป๋าเงิน แบรนด์ดอยซิลเวอร์..หลัง “มาดามจ๋า” ถือเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเอเปกที่เกาหลีใต้ ยิ่งทำให้หนึ่งใน Soft Power ไทย ฝีมือช่างเครื่องเงินเมืองน่านสลักดุนตอกลายสะท้อนยุคทองสมัยกรุงศรีอยุธยารุ่งเรือง โดดเด่นบนเวทีระดับโลก
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่าน..เมื่อมาดามจ๋า-ธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยานายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ถือกระเป๋าเงินเครื่องเงินแบรนด์ “ดอยซิลเวอร์” หนึ่งใน Soft Power ของไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเอเปก ซึ่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และภริยา เป็นเจ้าภาพ
จนทำให้กระเป๋าเงินใบนี้ ที่ไม่ได้มีดีเพียงแค่ความงามภายนอก แต่สะท้อน “ซอฟต์พาวเวอร์ไทย” ผ่านงานฝีมืออันประณีตของช่างเงินเมืองน่าน ถูกจับตามองบนเวทีระดับโลกทันที
ก้อย-พิมพร รุ่งรชตะวาณิช รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคเตอรี่ จำกัด เล่าว่า เครื่องเงินเมืองน่านคอลเลกชัน “ศรีอยุธยา (Sri Ayutthaya Collection)” ลวดลายอ่อนช้อย งดงาม และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้รับแรงบันดาลใจจากยุคทองแห่งศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไทย เมื่อกว่า 420 ปีก่อน สมัยกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งในยุคนั้นช่างฝีมือในพระราชวังได้รับการคัดสรรให้สร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม และเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยลวดลาย “ศรีอยุธยา” ที่สะท้อนความอ่อนช้อยและละเอียดอ่อนทางศิลป์ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความงามเหล่านั้นเริ่มเลือนหาย
“ดอยซิลเวอร์” จึงตั้งใจอนุรักษ์และฟื้นคืนความวิจิตรแห่งศิลปะไทย ด้วยการนำลายศรีอยุธยามาประยุกต์เข้ากับงานเครื่องประดับและกระเป๋าเงินร่วมสมัย สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคโบราณ “สลักดุนตอกลาย” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยฝีมือ ความอดทน และความละเอียดในทุกจังหวะการลงมือ
กระเป๋าเงินจากคอลเลกชัน “ศรีอยุธยา” ใบนี้มีขนาดทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว พร้อมสายถือยาว 6 นิ้ว เหมาะสมทั้งการใช้งานและการสะสม ทุกลวดลาย ทุกรอยสลัก บอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของแผ่นดินไทยในอดีต
และเมื่อถูกถือบนเวทีระดับโลกโดยภริยานายกรัฐมนตรี ผลงานชิ้นนี้จึงไม่เพียงเป็น “เครื่องประดับ” แต่คือ “ตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์ของชาติ” ที่เผยให้เห็นถึงคุณค่าความงาม ความประณีต และรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่งดงามไม่เสื่อมคลาย