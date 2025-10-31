ภารกิจ “อนุทิน” ประชุมเอเปค 31 ต.ค.ตอกย้ำบทบาทเชิงรุกของไทยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

โฆษกรัฐบาลเผยภารกิจของนายกฯ “อนุทิน” ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 32 วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ตอกย้ำบทบาทเชิงรุกของไทยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568) เวลา 08.52 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภารกิจวันที่สามของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี
ในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 รอบที่ 1 (The 32nd APEC Economic Leaders’ Meeting Session 1) ภายใต้หัวข้อ “Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond” ณ ศูนย์ประชุม Hwabaek International Convention (HICO) โดยไทยจะแสดงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อม” เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ครอบคลุม สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม และดำเนินไปอย่างยั่งยืน พร้อมประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่กับการพัฒนาที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ช่วงบ่าย เวลา 12.40 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC Dialogue with APEC Economic Leaders) ซึ่งเป็นการหารือในช่วงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ประชุม HICO โดยจะผลักดันความร่วมมือเพื่อความมั่งคั่งร่วมกันของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยต่อระบบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลาง พร้อมแสดงบทบาทเชิงรุกของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือครอบคลุมการค้า การลงทุน การเชื่อมโยงในภูมิภาค และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสและขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
ต่อมาในเวลา 16.20 น. นายกรัฐมนตรีจะพบหารือทวิภาคีแบบเต็มรูปแบบกับนายสี จิ้น ผิง (H.E. Mr. Xi Jinping) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรม Kolon Gyeongju เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือถึงความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
จากนั้นในช่วงเย็น เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรม Lahan Select Gyeongju
“ภารกิจการเข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้ นายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์เชิงรุกของไทยในการผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอก ซึ่งไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมแห่งการเติบโตที่ทั่วถึง มีนวัตกรรม และยั่งยืน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจผ่านกลไก ABAC เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายสิริพงศ์กล่าว