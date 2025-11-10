น้ำทะลักเข้า “เขื่อนภูมิพล” เก็บน้ำแล้วกว่า 99% สูงสุดรอบ 14 ปี อีก 41 ซม.แตะขีดสูงสุด

ตาก - ทัศนียภาพ “เขื่อนภูมิพล” วันนี้ทั้งงดงามน่าตะลึงทั้งชวนคนท้ายน้ำวิตกกังวล..หลังกักเก็บน้ำมากถึง 99% มากสุดในรอบ 14 ปี มวลน้ำปริ่มขอบ เหลืออีกแค่ 41 ซม.จะถึงขีดรับน้ำสูงสุด
วันนี้ (10 พ.ย .68) บรรยากาศที่เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำ หลังมีฝนโปรยลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงถึง 99% ของความจุอ่างเก็บน้ำ มากที่สุดในรอบ 14 ปี หรือจากปี 2554 ที่ผ่านมา สร้างความสวยงามและตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมวิว
นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันมาชื่นชมทัศนียภาพของเขื่อนที่รายล้อมไปด้วยหมอกบางและทิวเขาเขียวขจี ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย หลายคนใช้โอกาสนี้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมแวะล่องเรือชมความงามของอ่างเก็บน้ำซึ่งมีน้ำเต็มตลิ่งอย่างสวยงาม
เจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพลเผยว่า ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในระดับปลอดภัย และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่ปลายน้ำให้ติดตามประกาศจากกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง หากมีการปรับการระบายน้ำในช่วงนี้
เขื่อนภูมิพลยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดตาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน-ฤดูหนาว ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล (วันที่ 10 พ.ย. 68 ณ เวลา 08.00 น.) ระดับน้ำ 259.59 เมตร รทก. หรืออีก 41 เซนติเมตร จะถึงขีด 260 ม.รทก. ปริมาณน้ำกักเก็บ 13,334.53 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำเขื่อนภูมิพล 99.05%
สามารถรับน้ำได้อีก 0.95% หรืออีก 127.47 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำเข้าสะสม วานนี้ 98.56 ล้าน ลบ.ม. โดยวันนี้จะระบายน้ำ 45 ล้าน ลบ.ม.