กาฬสินธุ์ผนึกคลังสมองมุ่งสร้างผังเมืองในฝัน ธรรมชาติในเมือง รองรับการพัฒนาจังหวัด 20 ปี

กาฬสินธุ์-ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” รมช.มหาดไทย เดินหน้าสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขานรับชู “ผังเมืองในฝัน ธรรมชาติในเมือง” ลับคลังสมองรองรับการขยายผังเมืองใหม่วางรากฐานไว้ 20 ปี
วันนี้(7 ต.ค.) ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก (WORLD TOWN PLANNING) เรื่อง ธรรมชาติในเมือง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ City in Nature for Climate change โดยมีนายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จำนวน 100 คน ร่วมสัมมนา
โดยมีวิทยากรสำคัญประกอบด้วย นายปราการ เมฆสุภะ อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ผู้วางผังเมืองคนแรกให้กับ จ.กาฬสินธุ์ ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคม นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมเสวนาแรกเปลี่ยนแนวทาวการวางผังเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไปในอนาคต
นายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องใน วันผังเมืองโลก อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีการขับเคลื่อนงานด้านการผังเมือง และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเมืองไปสู่ ความยั่งยืนในอนาคต โดยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ต่อสาธารณชน เกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรม และแนวทางการนำผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ มีจิตสำนึกรับผิดชอบ มีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม และเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศบรรลุผลสำเร็จ City in Nature for Climate change ธรรมชาติในเมือง เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ มิใช่เพียงปัญหาของใครคนหนึ่งแต่คือภารกิจร่วมกันของมนุษยชาติ จึงต้องผนึกพลัง สร้างเมืองที่โอบอุ้มธรรมชาติเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเราทุกคน
ด้านนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้ให้เหตุผลในการวางผังเมืองที่ จ.กาฬสินธุ์ ไว้ว่า ผังเมืองในฝัน ธรรมชาติในเมือง นั้นคือเป้าหมายสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการรูปแบบการวางผังเมือง ที่จำเป็นต้องให้มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาตามสภาพภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการวางผังเมืองคือรากฐานในการพัฒนาคุณภาพเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต เพราะในการพัฒนาจะมีช่วงอายุคน 20 ปี การให้ความรู้ก่อนการแก้ไขผังเมืองต่อไปในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาเมือง
ขณะที่นายปราการ เมฆสุภะ อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนเป็นผู้วางผังเมืองคนแรกให้กับ จ.กาฬสินธุ์ ที่ในปัจจุบันสภาพภูมิศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก แต่การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก ทั้งในรูปแบบของภัยพิบัติที่รุนแรงและถี่ขึ้น เช่น น้ำท่วมฉับพลัน ภัยแล้ง คลื่นความร้อน และมลพิษทางอากาศ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายที่ทุกเมืองต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ในบริบทของการวางผังเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของเมือง ความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และการสร้างความยืดหยุ่นในโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบเมืองในอนาคตจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล โดยใช้พื้นที่สีเขียว ระบบระบายน้ำธรรมชาติ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบและเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวของเมือง