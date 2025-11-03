เปิดยิ่งใหญ่! “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน” ลพบุรี ขานรับ “คนละครึ่ง พลัส” คึกคักทั่วห้าง

ลพบุรี - กรมการพัฒนาชุมชนยกทัพสินค้า OTOP จากทั่วประเทศกว่า 200 บูธ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ย้ำแนวคิด “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต”
วันนี้( 3 พ.ย.) นายสามารถ สุวรรณมณี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน” จุดดำเนินการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยมีนายประยูร ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคีเครือข่าย และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
ก่อนพิธีเปิด นายสามารถได้นำผู้เข้าร่วมงานยืนถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 93 วินาที
งาน “OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–9 พฤศจิกายน 2568 รวม 7 วัน ภายใต้แนวคิด “Heritage & Innovation มรดกแห่งภูมิปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคต” โดยมุ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพมาจำหน่าย ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องประดับ ของใช้ และสมุนไพร เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า สร้างการรับรู้ และเชื่อมโยงสู่ตลาดสมัยใหม่
ภายในงานมีการออกร้านกว่า 200 บูธจากทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างสีสันและกระตุ้นบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยให้คึกคัก โดยเฉพาะร้านค้า OTOP ส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ของรัฐบาล ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถใช้สิทธิ์จ่ายเพียงครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกร้อยละ 50 รัฐช่วยจ่ายตามเงื่อนไข ส่งผลให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
นายสามารถ สุวรรณมณี กล่าวว่า งาน OTOP สร้างสุขสู่ชุมชน ไม่ได้เป็นเพียงเวทีจำหน่ายสินค้า แต่เป็น “พื้นที่แห่งโอกาส” ให้ผู้ประกอบการได้แสดงศักยภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“การผนึกกำลังกับโครงการคนละครึ่ง พลัส ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน พร้อมเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวมา ชิม ช้อป และสนับสนุนสินค้าชุมชน ระหว่างวันที่ 3–9 พฤศจิกายนนี้ ที่โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ร่วมสร้างรายได้และรอยยิ้มให้ชุมชนลพบุรีอย่างยั่งยืน” รองอธิบดี