กรุงเทพมหานคร เผยความสำเร็จ โครงการ ‘บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ’ ดันผู้ประกอบการกรุงเทพฯ ก้าวสู่ตลาดโลก

กรุงเทพมหานคร เผยความสำเร็จของ “โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากล ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจครัวเรือน และ SMEs ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการตลาด โดยได้ดำเนินงานใน 6 กิจกรรมหลักครอบคลุมตั้งแต่การอบรมทักษะและ Design Thinking ให้กับผู้ประกอบการ 600 คน การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการโดยใช้ระบบออนไลน์ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ การบริหารจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครทั่วกรุงเทพฯ การเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายเครือข่ายและโอกาสเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพฯ สู่ตลาดนานาชาติอย่างครบวงจร
นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวสรุปภาพรวมของโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากล ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ ว่า โครงการนี้สะท้อนให้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสานกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจะสามารถยกระดับสู่เวทีโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเชื่อมั่นว่าผลสำเร็จของโครงการฯ จะเป็นมากกว่าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แต่คือการสร้างโอกาสใหม่ในการแข่งขัน สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครตลอดจนเสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งให้แก่กรุงเทพมหานครในเวทีสากลอีกด้วย
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน “โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากล ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ” กว่า 5 เดือน ได้ช่วยกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครได้นําผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมจะทำตลาดสู่สากลเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าระดับสากลเป็นครั้งแรก ได้แก่ The International Exhibition for Hotel, Restaurant, Café and Services และ Thailand Local SDGs Plus 2025
โดยทั้ง 2 งานเป็นงานแสดงสินค้าระดับสากลที่เน้นรูปแบบ Business-to-Business (B2B) มีไฮไลท์เป็นกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่มีการเชิญกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายรายใหญ่มาร่วมเจรจากับผู้ประกอบการ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและขยายศักยภาพของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลสำเร็จจากงานดังกล่าวได้สร้างมูลค่าธุรกิจกว่า 500 ล้านบาท เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจจำนวน 129 คู่ สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างมั่นใจและเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันแบรนด์กรุงเทพมหานครสู่เวทีโลก
อีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญ คือ การบริหารจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดทำทั้งหมด 11 จุดจำหน่ายในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงตุลาคม 2568 ผลของการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการผลิตภันฑ์กรุงเทพมหานครที่มีดีไซน์ มีความทันสมัย มีเรื่องราว และสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งปัจจุบันยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครจถึงตุลาคม 2568 ณ 11 จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพฯ ได้แก่
วันนี้ – 14 ต.ค. 2568 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ลานสุขสยาม ชั้น G
วันนี้ - 12 ต.ค. 2568 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์, สยามเจริญนคร คาเฟ่, ท่าเรือวังหลัง, Vi Plaza
วันนี้ - 16 ต.ค. 2568 BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, BTS สถานีสยาม, BTS สถานีพญาไท
วันนี้ - 17 ต.ค. 2568 BTS สถานีสนามกีฬา, BTS สถานีนานา, BTS สถานีเอกมัย
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากล ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ” จะสามารถสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในด้านการสร้างอาชีพ ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาและต่อยอดโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืน.
