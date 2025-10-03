‘บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ’ โชว์ผลงานดันผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก

เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร หลายท่านอาจคุ้นเคยกับชื่อ “บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ” ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความคิดสร้างสรรค์ของคนกรุงที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โครงการนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้โดดเด่นในสายตาผู้บริโภค แต่ยังสร้างโอกาสและความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพและขยายตลาดอย่างยั่งยืน
กรุงเทพมหานคร พัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพฯ กว่า 600 ราย สู่มาตรฐานสากล
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากล ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจครัวเรือน และ SMEs ในกรุงเทพฯ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพและขยายโอกาสทางการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายด้าน เพื่อเสริมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การอบรมทักษะและแนวคิด Design Thinking การให้คำปรึกษาเชิงลึก การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดการจุดจำหน่าย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาแล้วกว่า 600 ราย
จากเวทีสากลสู่ใจคนกรุง: ผลิตภัณฑ์กรุงเทพฯ ได้รับทั้งยอดขายและเสียงตอบรับล้นหลาม
ตลอดระยะเวลาดำเนินงานกว่า 5 เดือน โครงการฯ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการหาตลาดใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าระดับสากลเป็นครั้งแรก ได้แก่ The International Exhibition for Hotel, Restaurant, Café and Services และ Thailand Local SDGs Plus 2025 ซึ่งเน้นรูปแบบ B2B พร้อมกิจกรรม Business Matching กับผู้ซื้อเป้าหมายรายใหญ่ ส่งผลให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจถึง 129 คู่ และสร้างมูลค่าธุรกิจกว่า 500 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครที่สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างมั่นใจ
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง 11 จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคม 2568 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว หลายคนแสดงความเห็นว่าต้องการให้กรุงเทพมหานคร จัดงานแสดงสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ รวมถึงการขยายช่องทางการจำหน่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
จากวันนี้สู่อนาคต: กรุงเทพมหานคร พร้อมเดินหน้าต่อยอดโครงการฯ และผลักดันผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างมั่นคง
กรุงเทพมหานคร ยังคงมีแผนพัฒนาและต่อยอดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากล ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภค และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการทุกระดับ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานครในเวทีโลก
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Bangkok ID – บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพ.