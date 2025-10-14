เป็นจริงแล้ว"ถนนยุทธศาสตร์" เลียบชายแดนบ้านผักกาด จันทบุรี เชื่อมพื้นที่ตัว ก.ถึงพื้นที่ตัว U

จันทบุรี - "ถนนยุทธศาสตร์" เลียบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชายแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ระยะทาง 15 กม. พร้อมส่งมอบ หลังกลุ่มพลังมวลชนจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกันพัฒนพื้นที่เชื่อมต่อจากตัว ก.ไปจนถึงพื้นที่รูปตัว U เพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุง และรักษาอธิปไตยไทยแล้วเสร็เป็นที่เรียบร้อย คาดส่งมอบได้ในสัปดาห์นี้
วันนี้ ( 14 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง "ถนนยุทธศาสตร์" เลียบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชายแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ร่วมระยะทาง 15 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่รูป ก.ไปยังพื้นที่รูปตัว U ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา และมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จในวันที่ 29 ก.ย.2568 แต่เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นอุปสรรคเนื่องจากมีฝนตกโปรยปรายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสภาพถนนที่ลาดชั้นและยังมีระเบิดตกค้างเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนด
กระทั่งวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจพบวัตถุระเบิดหรือกับระเบิดใดๆในพื้นที่แล้ว หลังเจ้าหน้าที่จาก 4 หน่วยงานได้สนธิกำลังร่วมกันในการเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้าง ประกอบด้วย 1. กองร้อยทหารช่าง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ซึ่งทำหน้าที่หลักในการเปิดเส้นทางและปรับปรุงถนน
2.ชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดและเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) หน่วย นปท.ทร.2 (หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) 3.ชุดสุนัขดมวัตถุระเบิด หน่วย นปท.ทร.2 และ 4.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 (กก.ตชด.11) ที่มีทั้งชุดสุนัขดมวัตถุระเบิด และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งผลการดำเนินงานของ กองร้อยทหารช่าง ที่ดำเนินการเปิดเส้นทางได้ตามเป้าหมาย
โดยมีกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ร่วมกันสมทบทุนในการก่อสร้างถนนเพื่อปกป้องอธิปไตยไทย และเชื่อว่าในสัปดาห์นี้จะสามารถส่งมอบโครงการถนนเลียบแนวชายแดน ระยะทาง 15 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ หลังการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถึงพื้นที่รูปตัว ( U )เป็นที่เรียบร้อยแล้ว