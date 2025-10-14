ผบช.ภ.7 ตรวจความคืบหน้า ติดตั้งกล้อง AI ระบบรักษาความปลอดภัย “วังไกลกังวล หัวหิน” เตรียมขยายผลสู่ “หัวหินโมเดล” ดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วภาค 7

ประจวบคีรีขันธ์ – ผบช.ภ.7 ลงพื้นที่หัวหิน ตรวจความคืบหน้าโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (AI CCTV) ภายใน “วังไกลกังวล” เพื่อยกระดับระบบรักษาความปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าและวัตถุต้องสงสัย พร้อมเตรียมขยายโครงการต้นแบบสู่พื้นที่ท่องเที่ยวทั่วภาค 7 ภายใต้ชื่อ “หัวหินโมเดล”
วันนี้ ( 14 ต.ค.) ที่กองอำนวยการถวายความปลอดภัย (ปภ.97) ค่ายนเรศวร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7) พร้อมคณะประกอบด้วย พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ, พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.มนต์ชัย วงษ์ชาตรี ผกก.ปภ.97, พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.หัวหิน ตลอดจน นายปรีดา สุขใจ รอง ผวจ.ประจวบฯ และผู้แทนจากเทศบาลนครหัวหิน เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า “โครงการรักษาความปลอดภัยวังไกลกังวล หัวหิน”
พล.ต.ท.พิสิษ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท ซีเคียวริตี้พิท จำกัด ได้เริ่มติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AI แบบ P.C.P. จำนวน 24 ตัว ในพื้นที่รอบ “วังไกลกังวล” ครอบคลุมทั้งหมด 17 จุด ตั้งแต่บริเวณชายทะเลจนถึงแนวรั้วรอบนอก โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติ หากพบความเคลื่อนไหวหรือบุคคลแปลกปลอม กล้องจะส่งภาพมายังศูนย์ควบคุมกลางที่ ปภ.97 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบหน้า ยานพาหนะ หรือสิ่งของต้องสงสัย และสามารถสั่งการสายตรวจเข้าตรวจสอบได้ทันที
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะถูกพัฒนาต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่ศูนย์ท่องเที่ยวในเมืองหัวหิน รวมถึงจังหวัดอื่นในพื้นที่รับผิดชอบของภาค 7 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว โดยเตรียมผลักดันให้เป็น “ไกลกังวล” หรือ “หัวหินโมเดล” ในอนาคต