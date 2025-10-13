ชาวหัวหินนับพันร่วม “เดินด้วยใจไปบ้านพ่อ” น้อมรำลึกในหลวง ร.9 ครบรอบ 9 ปี เสด็จสวรรคต

ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวหัวหินกว่าพันคนสวมเสื้อเหลืองร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจไปบ้านพ่อ” จากเทศบาลนครหัวหินสู่วังไกลกังวล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ครบรอบ 9 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและความจงรักภักดี
เย็นวันนี้(13 ต.ค.) ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ศาลจังหวัดหัวหิน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ–เอกชน พลังมวลชน และประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจไปบ้านพ่อ” โดยต่างถือธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 เดินจากหน้าสำนักงานเทศบาลไปยังบริเวณหน้าวังไกลกังวล ซึ่งชาวหัวหินขนานนามว่า “บ้านของพ่อ” รวมระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี
เวลา 18.00 น. นายอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าวังไกลกังวล พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ภายในงานมีการแสดงรำเทียนน้อมรำลึกจาก นางรำจิตอาสาจำนวน 219 คน สวมชุดไทยประยุกต์สีเหลืองทอง ร่วมรำชุด “ฟ้อนเทียนนาฏลีลาร้อยรวมดวงใจมาให้พ่อ” อย่างอ่อนช้อยงดงาม ก่อนหมอบกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ร่วมงาน
ช่วงค่ำ ประชาชนพร้อมใจกัน จุดเทียนแสดงความอาลัยและยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จากนั้นร่วมกันขับร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”, “รักกันไว้เถิด”, “ต้นไม้ของพ่อ” และ “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” เสียงเพลงและแสงเทียนที่ส่องประกายไปทั่วบริเวณสะท้อนให้เห็นถึง ความจงรักภักดีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9
บรรยากาศภายในงานอบอวลด้วยความซาบซึ้ง โดยมีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ คุณลุงสาย สวัสดิมงคล อายุ 101 ปี อดีตครูคนแรกของโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งยังคงแข็งแรงและมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเองต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
กิจกรรม “เดินด้วยใจไปบ้านพ่อ” นับเป็นอีกหนึ่งการรวมพลังของชาวหัวหินที่แสดงออกถึง ความรัก ความภักดี และความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ