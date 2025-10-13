หัวหินจัดพิธีบำเพ็ญกุศล “วันนวมินทรมหาราช” ร่วมตักบาตร-วางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 – เย็นนี้ชาวหัวหินร่วม “เดินด้วยใจไปบ้านพ่อ”

ประจวบคีรีขันธ์ – อำเภอหัวหินร่วมกับเทศบาลนครหัวหิน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2568 โดยช่วงเย็นเตรียมจัดกิจกรรม “เดินด้วยใจไปบ้านพ่อ” สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีของชาวหัวหิน
วันนี้ ( 13 ต.ค.) ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประสูติ หอมบันเทิง นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม โดยมี นายฑปกรณ์ สุววัชรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน, นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคม มูลนิธิ สโมสร และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
เทศบาลนครหัวหินร่วมกับอำเภอหัวหินจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม
โดยในช่วงเย็นวันนี้ (13 ต.ค.) ยังมีกิจกรรมสำคัญที่ชาวหัวหินร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี คือ “เดินด้วยใจไปบ้านพ่อ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมพร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าโทนสีเหลือง ตั้งขบวนเดินจากหน้าสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ถึงหน้าวังไกลกังวล ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
จากนั้นจะมีกิจกรรม “รำเทียนน้อมรำลึก” โดยศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้าน เทศบาลนครหัวหิน ร่วมกับนางรำจิตอาสาในพื้นที่และใกล้เคียง ก่อนร่วมกิจกรรม “จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ณ บริเวณหน้าวังไกลกังวล