เกษตรกรชายแดนบุรีรัมย์เร่งกรีดยางขาย สำรองเงินไว้อพยพหนีสู้รบรอบ 2 ผวาหนักกว่ารอบแรก

บุรีรัมย์- เกษตรกรชายแดนบ้านกรวดจ.บุรีรัมย์ ไม่มั่นใจสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ทั้งปมผลักดันเขมรหนองจาน หนองหญ้าแก้วและลอบตัดรั้วลวดหนามที่ปราสาทตาควาย หวั่นเกิดปะทะรอบสองหนักกว่ารอบแรก เผยรายได้ลดลงกว่าครึ่งเพราะทหารไม่ให้เข้าตอนกลางดึกหวั่นอันตราย จากที่เคยได้สัปดาห์ละ100 กก. เหลือ 50 กก.
วันนี้ (11 ต.ค.68) เกษตรกรแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ทั้งที่เป็นเจ้าของสวนยางพาราเอง และรับจ้างกรีด ต่างเร่งเข้าไปกรีดยางพาราแล้วนำยางก้อนถ้วยไปขายตามลานรับซื้อ เพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัว และบางส่วนเก็บสำรองไว้เป็นทุนเติมน้ำมันและค่าใช้จ่ายในการอพยพ เพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์ชายแดน ที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ทั้งกรณีที่การผลักดันชาวกัมพูชาที่เข้ามารุกล้ำยึดครองแผ่นดินไทย และสร้างสถานการณ์ยั่วยุ ที่บ้านหนองจาน และหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ประกอบกับล่าสุดได้มีเขมรลักลอบตัดรั้วลวดหนามหีบเพลง ที่บริเวณปราสาทตาควาย จึงเกรงว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุทำให้เกิดการสู้รบกันขึ้น ซึ่งหากมีการสู้รบกันจริงก็จะไม่สามารถเข้าไปกรีดยางได้ทำให้ขาดรายได้ และต้องอพยพออกจากพื้นที่ ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอีก
นายยอด ฉิมงาม อายุ 47 ปี เกษตรกรอำเภอบ้านกรวด บอกว่า ครอบครัวปลูกยางพารา 30 ไร่ ช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์สู้รบสามารถกรีดยางไปขายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละกว่า 100 กิโลกรัม แต่ช่วงที่สู้รบต้องอพยพรายได้เป็นศูนย์ไปเลย 2 - 3 สัปดาห์ ช่วงนี้เหลือสัปดาห์ละ 50 กิโลกรัม แม้จะได้น้อยลง แต่ก็ยังพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัว บางส่วนก็เก็บสำรองไว้เป็นทุนเตรียมอพยพหากเกิดการสู้รบขึ้นอีกรอบ ก็เดือดร้อนเพราะทำหาหากินด้วยความหวาดระแวง ไม่รู้จะสู้รบกันอีกตอนไหน
ด้านนายชาตรี อุทุมพร เกษตรกรอีกราย บอกว่า ช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่เป็นปกติ จึงต้องเร่งกรีดยางและเก็บยางก้อนถ้วยมาขาย เพื่อเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายและเป็นทุนในการอพยพ หากเกิดการปะทะกันขึ้น ทั้งเกรงว่าหากเกิดการปะทะกันรอบนี้อาจจะรุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมา เพราะเขมรประกาศจะใช้อาวุธหนัก ตอนนี้ครอบครัวก็ได้เตรียมเสื้อผ้า ข้าวของไว้แล้ว หากรบกันจริงก็จะอพยพออกจากพื้นที่ทันที ทั้งนี้อยากฝากรัฐบาลว่าจะทำอะไรก็เอาให้ทันเด็ดขาดไปเลย จะรบก็รบให้รู้แพ้ชนะ หรือจะสร้างกำแพงก็ให้รีบดำเนินการ หรือจะใช้มาตรการไหน ก็ให้ทันชัดเจนเด็ดขาด อย่างปล่อยคาราคาซังแบบนี้ชาวบ้านชายแดนเดือดร้อนมาก