กรมอุทยานฯ เร่งช่วยครอบครัวชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตห่างเขตฯอ่างฤๅไน 4 กม.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิด
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายในสวนยางพารา บริเวณบ้านคลองตะเคียน หมู่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ทราบชื่อผู้เสียชีวิตภายหลังคือ นายอับดุลเลาะ อายุ 66 ปี ซึ่งมาทำการกรีดยางพาราในช่วงเย็น
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ช้างป่าออกมาหากินเป็นประจำ เจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที และได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวัง
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยจะเร่งดำเนินการเพิ่มมาตรการป้องกันในระยะยาว ทั้งในเรื่องการผลักดันช้าง การทำแนวป้องกัน และการให้ความรู้แก่ชุมชน เพื่อลดความสูญเสียทั้งต่อประชาชนและสัตว์ป่า
กรมอุทยานฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และจะดำเนินการเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป รวมถึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าระวังและติดตามรอยเท้าช้าง เพื่อให้มั่นใจว่าช้างได้กลับเข้าสู่ป่าอนุรักษ์ไปแล้วอย่างปลอดภัย