เปิดแล้ววันนี้รถโดยสารขอนแก่น-เวียงจันทน์ 2 เที่ยว/วันค่าโดยสาร 180บาท

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- เปิดบริการแล้วนับจาก 10 ต.ค.นี้เป็นต้นไป รถทัวร์โดยสารเส้นทาง ขอนแก่น-เวียงจันทร์ บขส.อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางสะดวกมากขึ้น หลังจากหยุดบริการมานานกว่า 4 ปี เปิดให้บริการวันละ 2 เที่ยว มั่นใจกระแสตอบรับดี
วันนี้(10 ต.ค.) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำ จ.ขอนแก่น,นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.,นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น,นายชัชวาล พรอมรธรรม กรรมการ บขส.,นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น ,นายแก้ววันพอน วอนทิวงสี ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่ง บขส. ได้กำหนดการเดินรถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.กล่าวว่า เส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศสายที่ 6 ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่ง บขส.ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันละ 2 เที่ยว คือรอบเวลา 08.15 น.และรอบเวลา 14.45 น.ที่ สถานีขนส่งแห่งที่ 3(บขส.3)ด้วยรถโดยสารปรับอากาศจำนวน 42 ที่นั่ง อัตราค่าโดยสาร 180 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ด้วยระยะทาง 194 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดินรถล่าสุดที่ บขส.ได้เปิดให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศรับไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึง
จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และยังเป็นศูนย์กลางคมนาคม ครอบคลุมรอบด้าน บขส.จึงมีแผนเดินรถให้เชื่อมต่อกับสนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี
นายอรรถวิท กล่าวต่อว่า แม้การให้บริการด้านขนส่งมวลชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางเวียงจันทน์ ซึ่ง บขส.มีรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์,อุดรธานี-เวียงจันทน์ และหนองคาย-เวียงจันทน์ ให้บริการแล้ว ขอนแก่น-เวียงจันทน์ เป็นเส้นทางใหม่ล่าสุดที่เปิดบริการ เพราะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศดีขึ้นอย่างมาก ดูได้จากปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยวรถไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บางเที่ยวเวลามากถึง 100%
“ขณะนี้ บขส.กำลังเร่งสำรวจและศึกษารถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางเชียงใหม่-หลวงพระบาง ซึ่งขณะนี้ขณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าในขั้นตอนต่างๆอย่างมาก”นายอรรถวิทกล่าว