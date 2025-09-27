รฟท.แจ้งทางรถไฟขาดที่บ้านเหลื่อม โคราช สั่งปรับแผนเดินรถ

การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศแจ้งเหตุน้ำท่วมหนัก "ทางรถไฟขาด" ที่บ้านเหลื่อม โคราช สั่งปรับแผนเดินรถ ขณะนี้ได้สั่งการและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ พร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนี้
1. ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพอภิวัฒน์ - หนองคาย – กรุงเทพอภิวัฒน์
2. ขบวนรถสินค้าที่ 553 มาบตาพุด – บัวใหญ่
3. ขบวนรถสินค้าที่ 532 สำราญ - บางละมุง
ให้เปลี่ยนการเดินขบวนรถในเส้นทาง ชุมทางแก่งคอย - นครราชสีมา - ชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย
4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ เดินถึงสถานีบ้านเหลื่อม
5. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 434 ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย
รอสถานการณ์น้ำที่สถานีชุมทางบัวใหญ่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่สามารถประมาณการเวลาในการเปิดทางได้ เนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมสูงและยังไม่มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ เมื่อมีความคืบหน้าในการเปิดเส้นทางเดินรถ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้