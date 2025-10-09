"สุชาติ"รองนายกฯและ รมว.ทรัพยากรฯ นำทีมลงพื้นที่แม่อายติดตามแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกก-ยืนยันเร่งช่วยชาวบ้าน

เชียงใหม่ – “สุชาติ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมลงพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รับฟังปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกจากชาวบ้าน เพื่อนำมาหารือแก้ไข ยืนยันไม่เอาประชาชนตกเป็นหนูทดลองแน่นอน ขอให้มั่นใจ
วันนี้ (9 ต.ค. 68) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาแม่น้ำกกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศาลาท่าเรือสาธารณะบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามลงพื้นที่และให้การต้อนรับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ว่าสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น โดยผลการตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาขา น้ำเพื่อการอุปโภค ได้แก่ ประปาผิวดิน ประปาภูเขา ประปาบาดาล บ่อน้ำตื้น และการตรวจค่าสารหนูในปัสสาวะของประชาชนกลุ่มเสี่ยง พบว่าค่าโลหะหนักทุกตัวพบอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินค่ามาตรฐาน
ส่วนการตรวจสารหนู ตะกั่ว และปรอท ในพืชผักทางการเกษตรและปลาในแม่น้ำ พบในปริมาณที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ขณะที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ก็ได้ยืนยันว่า การบริโภคปลาในแม่น้ำสามารถทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เนื่องจากโลหะหนักชนิดดังกล่าวไม่ได้พบแค่ในน้ำกกเพียงอย่างเดียว แต่สามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เกินค่ามาตรฐานเช่นกัน ประกอบกับร่างกายของคนเราสามารถขับสารเหล่านี้ออกได้ตามธรรมชาติ จึงทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ขณะเดียวกัน ตัวแทนชาวบ้านได้สะท้อนปัญหาและความต้องการ ถึงรองนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ประสบกับปัญหามีสารปนเปื้อนในแม่น้ำกก ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในการบริโภคพืชผัก และสัตว์น้ำในน้ำกก ว่าจะมีความปลอดภัยอย่างไร ปัญหาดินที่มีการปนเปื้อนของสารพิษ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ที่สำคัญคือทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชะงัก ชาวบ้านต้องควักเงินสำรองมาประทังธุรกิจ รวมถึงโครงการสร้างฝายกั้นสารพิษที่ชาวบ้านหวั่นว่าจะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กลายเป็นหนูทดลองและได้รับผลกระทบมากขึ้นกว่าเดิม
ทั้งนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ ได้รับปัญหาของพี่น้องประชาชนไว้เพื่อนำไปหารือแนวทางการแก้ไขต่อไป โดยในส่วนการเยียวยาประชาชนและการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านเรียกร้องนั้นจะมีการหารือร่วมกับผู้ว่าฯ อีกครั้ง ส่วนประเด็นการสร้างฝายกั้นสารพิษ ระบุว่าจะต้องมีการหารือพูดคุยอย่างละเอียดกันอีกครั้ง และจะมีการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งในอนาคตอาจจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้ หรือจะแก้ไขด้วยวิธีการอย่างไรยืนยันว่าไม่เอาชาวบ้านเป็นหนูทดลองแน่นอน ขอให้ชาวบ้านมั่นใจว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อมารับฟังปัญหาและกลับไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนจริงๆ
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดมีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการร่วม และตั้งศูนย์เฝ้าระวังในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์ขึ้น เพื่อหารือแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน และถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น ทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดยังคงเดินหน้าตรวจและติดตามสถานการณ์คุณภาพแม่น้ำกก สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพบความผิดปกติใดๆ จะรีบแจ้งไปยังพี่น้องว่าประชาชนทันที