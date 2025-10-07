ซ้ำเติมชาวนา! ตร.บุรีรัมย์ตามรวบแก๊งโจรสาวสองแสบ ตระเวนขโมยข้าวเปลือกขาย อ้างธุรกิจร้านลาบเจ๊ง

บุรีรัมย์ - ตำรวจชุดสืบภูธร จ.บุรีรัมย์ ร่วมชุดสืบสระบุรีบุกจับแก๊งโจรสาวประเภทสองและหญิงคู่หูขับกระบะตระเวนลักขโมยข้าวเปลือกในยุ้งฉางหลายอำเภอที่ จ.บุรีรัมย์ นำไปขายตามร้านสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชาวนา อ้างธุรกิจร้านลาบเจ๊งจึงก่อเหตุ พบประวัติเคยถูกจับคดีขโมยไก่ชาวบ้าน และเสพยาเสพติด เร่งสอบขยายผลคาดทำหลายพื้นที่
วันนี้ (7 ต.ค. 68) พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ รอดนวล ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม พ.ต.ท.เลิศชาย วงศ์อนุชิต สารวัตรกองกำกับการสืบสวนภูธร จ.บุรีรัมย์ นำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสระบุรี นำหมายศาลไปติดตามจับกุมตัว นายวรวุฒิ อายุ 34 ปี สาวประเภทสอง และ น.ส.จินดารัตน์ อายุ 37 ปี ซึ่งทั้งสองมีภูมิลำเนาเป็นชาว จ.มหาสารคาม ได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งใน จ.สระบุรี พร้อมของกลางรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ ดีแมคซ์ สีขาว ที่ใช้ในการกระทำความผิด
หลังสืบทราบและมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานว่าทั้งสองได้ร่วมกันตระเวนก่อเหตุลักขโมยข้าวเปลือกของชาวนาที่เก็บไว้ในยุ้งฉางตอนกลางคืน ทั้งในท้องที่ อ.ห้วยราช และ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อช่วงปลายเดือน ส.ค. 68 ที่ผ่านมา โดยใช้รถยนต์กระบะในการบรรทุกข้าวเปลือกที่ลักขโมย แล้วนำไปขายให้ร้านค้าแห่งหนึ่งใน อ.สตึก
จากการสอบถามนายวรวุฒิ สาวประเภทสอง หนึ่งในผู้ก่อเหตุ เล่าว่า เมื่อก่อนเปิดร้านลาบอยู่ จ.มหาสารคาม แต่ขายไม่ดีประสบปัญหาขาดทุนจึงปิดร้าน อ้างว่าขโมยข้าวเปลือกในท้องที่ อ.ห้วยราช ได้ข้าวประมาณ 20 กว่ากระสอบ แล้วนำไปขายให้ร้านค้าแห่งหนึ่งใน อ.สตึก ในราคากิโลกรัมละ 14 บาท ได้เงินมาทั้งหมด 12,000 บาท จากนั้นก็แบ่งเงินกัน แล้วพากันหนีไปที่ จ.สระบุรี ไปทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหารตามสั่ง
ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุลักขโมยข้าวเปลือก เพราะเมื่อก่อนเปิดร้านขายลาบก้อยที่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ส่วน น.ส.จินดารัตน์ ก็ขายส้มตำ แต่ขายไม่ดีขาดทุนจึงปิดร้าน กระทั่งพากันมาก่อเหตุขโมยข้าวเปลือกเอาไปขายเพราะหวังได้เงินใช้จ่าย ที่ผ่านมาก็เคยถูกจับคดีลักขโมยไก่ของชาวบ้านไปต้มกิน และคดีเสพยาเสพติดด้วย
พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ รอดนวล ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า คดีนี้สืบเนื่องจากคนร้ายได้ก่อเหตุลักขโมยข้าวเปลือกของชาวนาที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งหลังเก็บเกี่ยว โดยคนร้ายจะใช้รถยนต์กระบะเป็นยานพาหนะในการบรรทุกข้าวเปลือกที่ขโมยจากยุ้ง แล้วนำไปขายต่อ ภายหลังมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์หลายราย พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดเร่งออกสืบสวนหาตัวคนร้าย จนทราบตัวผู้ก่อเหตุและมีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิด จึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
จากนั้นตำรวจสืบสวนภูธร จ.บุรีรัมย์ จึงได้ร่วมกับชุดสืบสวน จ.สระบุรี นำหมายศาลเข้าจับกุมคนร้ายทั้งสองได้ที่ จ.สระบุรี ก่อนจะนำตัวกลับมาสอบสวนที่กองกำกับการสืบสวนภูธร จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุลักขโมยข้าวเปลือกจริง แต่อ้างว่าได้ข้าวเปลือกไปเพียง 20 กว่ากระสอบ แต่ยังไม่ปักใจเชื่อคาดว่าน่าจะก่อเหตุหลายท้องที่ ซึ่งก็จะได้สอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
เบื้องต้นทั้งสองถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ หรือได้มาจากการกสิกรรมนั้น ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือการพาทรัพย์สินนั้นไป หรือร่วมกันรับของโจร” จากนั้นชุดจับกุมได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้พนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุดำเนินคดีตามกฎหมาย