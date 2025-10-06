ศาลราชบุรี ปล่อยชั่วคราว หลังปรีณายื่น 1 ล้านบาทประกันตัว สังคมชี้ “คนรวยไม่รอดคุก”

ราชบุรี - สิ้นเสียงคำพิพากษา “ปารีณา ไกรคุปต์” อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ต้องโทษจำคุก 4 ปี 1 เดือน ปรับ 6 หมื่นบาท คดีรุกป่าสงวนกว่า 1,700 ไร่ ศาลไม่รอลงอาญา ก่อนยื่นหลักทรัพย์ 1 ล้านบาทประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ คดีสะเทือนวงการการเมือง ถูกมองเป็นบทพิสูจน์ “กฎหมายไม่เลือกชนชั้น”
วันนี้( 6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลจังหวัดราชบุรีว่า ศาลมีคำพิพากษาในคดีบุกรุกและครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รวมกว่า 1,706 ไร่ หมู่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยพิพากษาจำคุก นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน และปรับเงิน 60,000 บาท โดย ไม่รอลงอาญา
คดีดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในคดีสำคัญที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด หลังจาก นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.จอมบึง ตั้งแต่ปี 2564 และติดตามการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม 3 ประเด็นสำคัญ ก่อนมีการฟ้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีในที่สุด
นายวีระ สมความคิด เปิดเผยทางโทรศัพท์ภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่า “อัยการได้สั่งฟ้องในฐานะความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากนางสาวปารีณาเป็นบุคคลทางการเมืองในขณะนั้น เดิมเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ภายหลังรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้ครึ่งหนึ่งตามกฎหมาย”
ภายหลังคำพิพากษา ทนายฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ ปล่อยชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์เงินสดจำนวน 1 ล้านบาท
ทั้งนี้ คดีของนางสาวปารีณา ถูกมองว่าเป็น บทพิสูจน์ความเท่าเทียมทางกฎหมาย ที่สะท้อนให้เห็นว่า “นักการเมืองระดับประเทศ” ก็ไม่อาจลอยนวลได้ หากกระทำผิดเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าของรัฐ และยังสะท้อนถึงความจริงจังของกระบวนการยุติธรรมไทยในการจัดการกับการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งข่าวทางการเมืองเปิดเผยเพิ่มเติมว่า คำพิพากษาครั้งนี้อาจส่งแรงกระเพื่อมไปถึงการตรวจสอบที่ดินและทรัพย์สินของนักการเมืองรายอื่น ๆ ที่อาจมีข้อสงสัยในการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต ส.ป.ก. ซึ่งถูกสังคมและภาคประชาชนจับตาอย่างเข้มข้นในช่วงที่ผ่านมา