(คลิป)“ธรรมนัส” รองนายกฯ ควง “นฤมล” รมว.ศึกษาฯ ลุยโคราชถิ่น “พท.” รุกเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กล้าธรรม 2 เขต

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “ร.อ.ธรรมนัส” รองนายกฯ และ รมว.เกษตรฯ ควง “นฤมล” รมว.ศึกษาฯ ลุยถิ่นเพื่อไทยโคราช รุกเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคกล้าธรรม 2 เขต พร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร-เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พัน ผู้ว่าฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนแห่ร่วมคึกคักกว่า 2,000 คน
วันนี้ (5 ต.ค. 68) เวลา 10.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยได้เดินทางมาที่โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อพบพี่น้องประชาชน โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด และ อ.เทพารักษ์ ให้การต้อนรับกว่า 2,000 คน
พร้อมกันนี้ ร.อ.ธรรมนัส รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกร จำนวน 150 ราย รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ไร่ละ 1,000 บาท มอบท่อนมันสำปะหลัง, เมล็ดพันธุ์พืชผัก, และอาหารปลา ให้เกษตรกรอีกหลายราย
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานดังกล่าวนี้พรรคกล้าธรรมได้วางตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในเขตเลือกตั้งที่ 15 นครราชสีมา คือ นายมารุต ชุ่มขุนทด นักธุรกิจหนุ่มชาวโคราช เจ้าของร้านกาแฟชื่อดัง “คลาสคาเฟ่” โดยนายมารุตได้ลงพื้นที่หาเสียงในฐานะที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่เขตเลือกตั้ง 15 อ.ด่านขุนทด อ.เทพารักษ์ และ อ.โนนไทย (เฉพาะ ต.บัลลังก์) มาสักระยะแล้ว ซึ่งเขตเลือกตั้งนี้มี นายรชต ด่านกุล จากพรรคเพื่อไทย (พท.) กลุ่มบ้านใหญ่โคราช ของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ดิจิทัลฯ เป็น ส.ส.อยู่ในปัจจุบัน
หลังจากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส และนางนฤมล ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร มอบพันธุ์มันสำปะหลัง และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ที่หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม และในโอกาสนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคกล้าธรรมได้เตรียมส่งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคลงสมัคร เขตเลือกตั้งที่ 9 นครราชสีมา คือ นางธนวรรณ เกษเมธีการุณ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลงและเป็นหลานของภรรยานายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีตแกนนำพรรคพลังประชารัฐ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 9 ของ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย อ.ห้วยแถลง อ.จักราช และ อ.ชุมพวง (เฉพาะ ต.โนนตูม และ ต.ตลาดไทร) ปัจจุบันมี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคภูมิใจไทย เลขานุการนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็น ส.ส.เจ้าของพื้นที่อยู่
นายมารุต ชุ่มขุนทด ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 15 พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ตนในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มาตลอด ทั้งปัญหาดินเค็ม ปัญหาน้ำ ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. และปัญหาความยากจน สะสมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน ตนจึงมองว่าการลงมาในสนามการเมืองระดับชาติในครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้สานงานต่อจากภาครัฐ และผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจังในระดับนโยบาย
“ที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาเหล่านี้ซ้ำซากมานาน ชาวบ้านรอคอยความช่วยเหลือแต่ไม่เคยได้คำตอบที่ชัดเจน ผมในฐานะคนโคราชโดยกำเนิด อยากอาสาเป็นเสียงของพี่น้อง ที่จะพูดแทนคนในพื้นที่ในสภาฯ ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้ปัญหานี้ดีเท่าคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆ” นายมารุตกล่าว
นายมารุตกล่าวอีกว่า ตนได้ใช้ประสบการณ์จากภาคเอกชนมาผสมผสานกับกลไกของภาครัฐ โดยเฉพาะในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้สามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้รวดเร็วและตรงจุด ตัวอย่างเช่น “โครงการประมงน้ำเค็ม” ที่ริเริ่มในอำเภอด่านขุนทด เพื่อเปลี่ยนดินเค็มจากปัญหาให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเลี้ยงปลาในบ่อดินเค็มได้อย่างถูกกฎหมาย จนพื้นที่ที่เคยไม่มีมูลค่า กลับกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกร
ตนได้ทำโปรเจกต์ประมงน้ำเค็มจนเห็นผลจริง เกษตรกรเริ่มหันมาทำประมงกันมากขึ้น พื้นที่ที่เคยไม่มีใครอยากได้ ตอนนี้กลับมีคนแย่งซื้อเพราะเห็นโอกาสใหม่ นี่คือสิ่งที่ตนอยากทำให้เห็นว่าถ้าเรามีแนวทางและมีทีมงานที่เข้าใจพื้นที่จริงๆ ปัญหาอะไรก็แก้ได้
นายมารุต ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม ยังได้กล่าวถึงแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่ว่า เขตเลือกตั้งที่ 15 มีศักยภาพมหาศาลในการเป็น “เมืองแห่งพลังงานสะอาด” เพราะเป็นที่ตั้งของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากเท่ากับเกาะภูเก็ตทั้งเกาะ
“เรามีกังหันลมที่ผลิตพลังงานสะอาดให้โลกใบนี้ นี่คือแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังไม่มีใครนำจุดแข็งตรงนี้มาใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม ผมอยากผลักดันให้พื้นที่นี้กลายเป็นเมืองต้นแบบพลังงานสะอาด และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก เพราะมันคือ เมืองแห่งอนาคต อย่างแท้จริง”
นายมารุตยังกล่าวถึงบทบาทของพรรคกล้าธรรมว่า พรรคกล้าธรรมเป็นพรรคที่รวมคนรุ่นใหม่และคนทำงานจริงไว้ด้วยกัน ภายใต้การนำของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่มีสไตล์การทำงานรวดเร็วและลงพื้นที่จริง ตนเองจึงพร้อมทำงานภายใต้นโยบายที่จับต้องได้ และสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน
ร.อ.ธรรมนัสเป็นคนที่ทำงานเร็วมาก ตนเองได้รับแรงบันดาลใจจากท่าน ที่เน้นการลงพื้นที่จริง เข้าใจดิน เข้าใจน้ำ เข้าใจอากาศ ผมเชื่อว่าการเมืองยุคใหม่ต้องอยู่กับประชาชน ไม่ใช่แค่พูดในสภา แต่ต้องลงมาทำจริงในพื้นที่ทุกสัปดาห์
นายมารุตยังย้ำถึงแรงบันดาลใจส่วนตัวว่า หลวงพ่อคูณคือบุคคลที่ตนยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำงาน ทุกครั้งที่ตนลงพื้นที่ ตนจะนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อคูณเสมอ เพราะท่านสอนให้เรายืนอยู่บนความจริง ใกล้ชิดประชาชน และทำประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน วันนี้ผมขับเคลื่อนงานด้วยหัวใจแบบนั้น และเชื่อว่าพลังศรัทธานี้จะช่วยให้ผมทำสิ่งดีๆ ให้กับบ้านเกิดได้แน่นอน
ท้ายสุด ตนมั่นใจว่าการลงสมัครในนามพรรคกล้าธรรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมือง แต่คือภารกิจคืนศักดิ์ศรีให้คนบ้านเรา ตนต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และอยากให้ชาวโคราชเห็นว่าคนรุ่นใหม่ก็สามารถนำพาบ้านเกิดไปข้างหน้าได้ด้วยความมุ่งมั่นและความจริงใจ
“ผมอาจไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพ แต่ผมเป็นลูกหลานของด่านขุนทดจริงๆ ผมรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องต้องการอะไร และผมจะไม่พูดแค่ให้สวย แต่จะทำให้เห็นจริงในทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เพื่อพิสูจน์ว่าคนรุ่นใหม่ก็ทำการเมืองเพื่อบ้านเกิดได้อย่างภาคภูมิใจ” นายมารุตกล่าวทิ้งท้าย