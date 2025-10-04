ระทึก!สะพานบ้านโคกศรีบูรพาทรุดพังหลังน้ำล้นเขื่อนห้วยหลวง

อุดรธานี-ระทึก!สะพานบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา อ.กุดจับอุดรธานีทรุดตัว หลังน้ำล้นเขื่อนห้วยหลวงไหลเชี่ยวกัดเซาะโครงสร้างสะพานจนเสียหาย มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานระดมทีมกู้ภัยรุดเข้าพื้นที่ช่วยอพยพชาวบ้านและสัตว์เลี้ยง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 22.00 น.คืนที่ผ่านมา (3 ต.ค.) เกิดเหตุสะพานเส้นทางบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา – อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ทรุดตัวลงเป็นระยะทางประมาณ 15 เมตร ส่งผลให้ถนนขาด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ โดยสาเหตุเกิดจากกระแสน้ำที่ล้นจากเขื่อนห้วยหลวง ไหลเชี่ยวกัดเซาะโครงสร้างสะพานจนเสียหาย
หลังเกิดเหตุ นายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้สั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต.โคกสะอาด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์กั้นถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด
ด้าน สำนักงานชลประทานที่ 5 ได้เร่งประสานนำสะพานแบริง (สะพานเหล็กสำเร็จรูป) มาติดตั้งชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายทั้งด้านโครงสร้างถนน สะพาน และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่โดยรอบ
ล่าสุดสายวันนี้( 4 ต.ค.) เวลาประมาณ 10.00 น. สถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วง โดย มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน ได้รับการร้องขอจากจังหวัดให้นำทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี
นายกองตรีบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า ทีมกองเรือสว่างเมธาฯ ได้ลงพื้นที่บ้านหมู่ม่น ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อช่วยอพยพชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูง โดยเบื้องต้นสามารถเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง ได้แก่ แพะและไก่ รวมกว่า 500 ชีวิต ไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงเร่งบูรณาการช่วยเหลือ พร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหากมีฝนตกหนักลงมาอีก ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงและขยายผลกระทบเป็นวงกว้างได้