จิตโหด! ลูกสาวนายจ้างต้มน้ำร้อนราดหัวลูกจ้างสาว เหตุคบหากับพี่ชาย

อุบลราชธานี-กลายเป็นละครชีวิตน้ำเน่า เมื่อลูกจ้างสาวร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ถูกลูกสาวนายจ้างต้มน้ำร้อนราดหัวจนถึงหลัง บาดเจ็บสาหัส แพทย์ต้องนำเข้าห้องผ่าตัดลอกเอาหนังที่ตายออก ล่าสุดรู้สึกตัวดี แต่ยังคงอยู่ห้องปลอดเชื้อ แพทย์ดูแลใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจ บ้านเฮียชาญ อุ้ยอุบล ได้มีการโพสต์ภาพภาพหญิงสาวหน้าตาดี อายุ 22 ปี มีบาดแผลถูกน้ำร้อนลวกบริเวณท้ายทอยไปถึงหลัง มีผ้าพันแผลที่มือและแขนระบุว่า “เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาคนผิดมารับโทษให้ได้ เหตุเกิด ณ.มอไซค์แห่งหนึ่งในอำเภอพิบูล ผู้เสียหายได้ยืนทำงานอยู่ และได้มีน้องสาวของเเฟนตัวเองที่กำลังคบหาดูใจกันเป็นเจ้าของร้าน มอเตอร์ไซค์ที่ตนเองทำงานอยู่ ได้เดินถือกาน้ำร้อนมาราดใส่ตั้งแต่ต้นคอจนถึงแขน แล้วเดินกลับไปนั่งโต๊ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ด้วยเหตุผลอะไรก็ช่าง ผมว่าคุณไม่ควรเอาน้ำร้อนไปราดใส่ใครหรอกนะ ทำแบบนี้ยิ่งใหญ่เกินไปแล้วครับ คิดว่าลูกน้องจะทำอะไรก็ได้ว่างั้น ลูกน้องไม่ใช่คนรึ คุณเป็นแค่หัวหน้างานไม่ใช่เจ้าชีวิตที่จะทำร้ายใครแบบนี้ก็ได้”
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยัง นางสาวอริสา ประเสริฐสิน อายุ 24 ปี พี่สาวนางสาวเอ (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมานี้เอง ขณะที่นางสาวเอ (น้องสาว) ทำงานอยู่ภายในร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้มีนางสาวพิชญานิน ธีระวัฒนสุข อายุ 27 ปี ลูกสาวเจ้าของบริษัท นำน้ำร้อนที่ต้มเดือดใหม่ๆไปราดศีรษะของน้องสาวจนร้องดิ้นลงกับพื้น
ตนเองพอได้ยินเสียงน้องสาวร้อง จึงได้วิ่งออกไปดู พบว่านางสาวพิชญานิน กำลังราดน้ำร้อนใส่น้องพอดี ตนและเพื่อนร่วมงาน จึงได้วิ่งเข้าไปอุ้มน้องแล้วนำส่งโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร แพทย์ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำเข้าห้องผ่าตัดเพื่อลอกผิวหนังที่เสียหายออกก่อนส่งเข้าไปสังเกตอาการที่ห้องปลอดเชื้อ
นางสาวอริสา เล่าอีกว่า น้องสาวของตนทำงานที่บริษัทแห่งนี้มาประมาณ 3 ปี กับนางสาวบี ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะลูกสาวเจ้าของบริษัทไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกัน จนกระทั่งประมาณ 2 เดือนก่อนตนเพิ่งมาทราบจากน้องสาวว่ากำลังคบหากับลูกชายเจ้าของบริษัท พี่ชายของนางสาวพิชญานินหรือ ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเงียบๆ
ก่อนเกิดเหตุ 2 วัน พี่ชายของนางสาวพิชญานิน ได้เล่าให้ฟังว่า มีปากเสียงกับทางครอบครัวเรื่องมาคบหากับน้องสาวตน แต่ตอนนั้นก็ไม่มีความผิดปกติใด วันเกิดเหตุก็ไม่มีความผิดปกติหรือสิ่งบอกเหตุใดๆ จนนางสาวพิชญานิน เอาน้ำร้อนมาราดดังกล่าว นางสาวอริสา มั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นสาเหตุน่าจะมาจากการที่น้องสาว ไปคบหากับลูกชายเจ้าของบริษัท
สำหรับทางด้านคดี ล่าสุดนางสาวพิชญานิน ได้เดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อมอบตัว พนักงานสอบสวน จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจสาหัส มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี นางสาวพิชญานิน ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา นำตัวพิมพ์ลายมือตามขั้นตอนเรียบร้อย
ส่วนสาเหตุที่นางสาวพิชญานิน ก่อเหตุในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสำนวนแล้ว ไม่สามารถเปิดเผยได้ใน ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรวบรวมเอกสารทางการแพทย์และจะนำตัวฝากขังต่อศาล
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าระหว่างที่ทำการสอบปากคำนางสาวพิชญานิน มีลักษณะหวาดระแวงร้องไหว้ตลอดเวลา บอกว่า ไม่เข้าใจตัวเองว่า ทำไปได้อย่างไร ครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยใดๆเพราะได้มีการให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้ว ต่อจากนี้ก็จะเข้าไปพูดคุยและรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ส่วนเรื่องคดีก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป